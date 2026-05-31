崩壊から始まるストーリー設計がエグい『ヘルタースケルター』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】

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作られた人気者の崩壊と凋落を描いた岡崎京子センセイの傑作『ヘルタースケルター』が67%オフセールとお買い得です。
沢尻エリカ主演の映画化も話題になりましたが、原作はまだ未読、という方もけっこういるのではないでしょうか。岡崎センセイの独特の絵のタッチがちょっと苦手、主人公のりりこが人間的に好きになれない、などの理由で本作を敬遠する方もいるようですが、そんな理由で読み逃すのはもったいないです。
「目ん玉と爪と髪と耳とアソコ」以外はすべて偽物という主人公のりりこ。彼女を手本とする少女たちの欲望、消費社会の残酷さ、そして美と若さへの異常な執着。成り上がりの先にある、”維持”にすべてを奪われていく過程がグロく、恐ろしく描かれる。制御不能な暴走に堕ちていく女の、笑えないのに目が話せない物語です。
そもそもカバーからして手にしづらいけどKindleならそんなの関係ねー！
ヘルタースケルター
岡崎京子 (著)
全1巻（完結）
440円 (67%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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