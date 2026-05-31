崩壊から始まるストーリー設計がエグい『ヘルタースケルター』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】

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作られた人気者の崩壊と凋落を描いた岡崎京子センセイの傑作『ヘルタースケルター』が67%オフセールとお買い得です。

沢尻エリカ主演の映画化も話題になりましたが、原作はまだ未読、という方もけっこういるのではないでしょうか。岡崎センセイの独特の絵のタッチがちょっと苦手、主人公のりりこが人間的に好きになれない、などの理由で本作を敬遠する方もいるようですが、そんな理由で読み逃すのはもったいないです。

「目ん玉と爪と髪と耳とアソコ」以外はすべて偽物という主人公のりりこ。彼女を手本とする少女たちの欲望、消費社会の残酷さ、そして美と若さへの異常な執着。成り上がりの先にある、”維持”にすべてを奪われていく過程がグロく、恐ろしく描かれる。制御不能な暴走に堕ちていく女の、笑えないのに目が話せない物語です。

そもそもカバーからして手にしづらいけどKindleならそんなの関係ねー！

ヘルタースケルター

岡崎京子 (著)

全1巻（完結）

440円 (67%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

大掛かりな全身整形と継続的なメンテナンスによって完璧な美しさを手に入れたトップモデル・りりこは、女優や歌手としても活躍し、人気の絶頂にいた。だが、無理につくられた体は次々に異常を訴え始め、美しさを維持するための仕組みが、徐々にりりこ自身を追い詰めていく。彼女を“美しく作り上げた”事務所社長、離れられないマネージャー、その恋人、そして生まれながらに美しい新人モデルなど、周囲の人間関係も絡み合い、りりこの人生は制御不能なほどに崩れていく。