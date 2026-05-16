グラドルでプロ雀士の玉木璃子（たまき・りこ）さんが、4th DVD「美貌の一手」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうど若手女流雀士が参加する麻雀大会「シンデレラファイト シーズン5」の予選を勝ち抜き、本戦への出場を決めたところ。幸先のいい状態でイベント開催を迎えたので、会場にも多くのファンが集まった。

――どんな内容ですか？

【玉木璃子】 1月に沖縄でロケしてきたのですが、彼氏（＝視聴者）との南国デートがコンセプトです。コスプレでメイド服を披露したり、エステティシャンみたいな格好をしたり、彼氏が喜びそうなスタイリングで魅せる映像になっています。

――オススメは？

【玉木璃子】 水色が好きなので、プールサイドでハイレグの競泳水着で体操したり、屋内で肌の露出が多いランジェリーを披露するところです。どちらも鮮やかでさわやかでセクシーな雰囲気に仕上がっています。

――ほか注目は？

【玉木璃子】 やっぱりメイドになるシーンです。コスプレ的な衣装はいままで着たことがなかったのでテンションが上がったし、部屋を掃除する流れのなかで「ご主人様」みたいなセリフも言ったりしました。

――ファンからの評判は？

【玉木璃子】 肌色の水着でバスルームで体を洗うシーンがよかったです。泡だけで体を隠す展開になってるので、みなさんから「おぉ～！」という声が上がりました。こちらも初挑戦です。

シンデレラファイトの予選突破については、「6月から本線が始まるので、優勝を目指してがんばります。今年は麻雀で結果を残したいです！」と意欲を語った。予選の様子はYouTubeでも視聴できるのでチェックしよう。