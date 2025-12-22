『ソニックレーシング クロスワールド』など新作タイトルもお買い得価格に！

セガは12月22日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ Winter Sale」を開催中。

セガから、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイやロールバックネットコードに対応した『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』が40％オフでセールに初登場。

また、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが60％オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが特別価格でラインアップしている。

アトラスから、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門で受賞した『メタファー：リファンタジオ』が50％オフ、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が40％オフで登場。

以下では、セールの対象タイトルの一部を紹介。そのほかのタイトルやセール対象期間、割引率については特設サイトを確認してほしい。

▼ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セールタイトルピックアップ！

●PS5『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』

セール価格：1500円（40％オフ／12月22日～1月7日）

©SEGA

●PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：3476円（60％オフ／12月22日～1月7日）

©SEGA

●PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：5843円（35％オフ／12月22日～1月7日）

Switch：5593円（30％オフ／12月22日～1月6日））

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：4939円（50％オフ／12月22日～1月7日）

©ATLUS. ©SEGA.

●PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』

セール価格：4606円（40％オフ／12月22日～1月7日）

©ATLUS. ©SEGA.