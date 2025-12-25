いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第49回
最大90％オフ！ コーエーテクモ「Holidayセール」開催中！「真・三國無双 ORIGINS」などが大幅割引
2025年12月25日 10時15分更新
コーエーテクモゲームスは現在、主要なデジタルストアにて、ダウンロード版タイトルが最大90%オフとなる「Holiday セール 2025」を開催中です。
今回のセールでは、2025年に発売された話題の最新作から、根強い人気を誇る定番シリーズまで幅広くラインアップ。冬休みにじっくり遊び倒したいプレイヤーにとって見逃せない内容となっています。
注目のおすすめセール製品
9,680円 → 7,260円 25％オフ
圧倒的な戦場の臨場感と一騎当千の爽快アクション！名もなき英雄が三国志の乱世を往く「真・三國無双」シリーズ最新作。
ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ (PS4＆PS5)
9,680円 → 6,292円 35％オフ
『ユミアのアトリエ』は「記憶」と向き合い、迷いながらも信じる道を進むユミアたちの物語です。
仁王 Remastered Complete Edition
6,380円 → 638円 90％オフ
全世界で好評を博したダーク戦国アクションRPG『仁王』がお求めやすい価格で登場。
まとめ
このほかにも、人気作が目白押しです。プラットフォームによってセール終了日が異なるため、詳細は特設サイトにてご確認ください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
