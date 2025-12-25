このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第49回

最大90％オフ！ コーエーテクモ「Holidayセール」開催中！「真・三國無双 ORIGINS」などが大幅割引

2025年12月25日 10時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　コーエーテクモゲームスは現在、主要なデジタルストアにて、ダウンロード版タイトルが最大90%オフとなる「Holiday セール 2025」を開催中です。

　今回のセールでは、2025年に発売された話題の最新作から、根強い人気を誇る定番シリーズまで幅広くラインアップ。冬休みにじっくり遊び倒したいプレイヤーにとって見逃せない内容となっています。

コーエーテクモ「Holidayセール」のページへ

注目のおすすめセール製品

真・三國無双 ORIGINS

9,680円 → 7,260円　25％オフ

　圧倒的な戦場の臨場感と一騎当千の爽快アクション！名もなき英雄が三国志の乱世を往く「真・三國無双」シリーズ最新作。

ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ (PS4＆PS5)

9,680円 → 6,292円　35％オフ

　『ユミアのアトリエ』は「記憶」と向き合い、迷いながらも信じる道を進むユミアたちの物語です。

仁王 Remastered Complete Edition

6,380円 → 638円　90％オフ

　全世界で好評を博したダーク戦国アクションRPG『仁王』がお求めやすい価格で登場。

まとめ

　このほかにも、人気作が目白押しです。プラットフォームによってセール終了日が異なるため、詳細は特設サイトにてご確認ください。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。

