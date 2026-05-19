RTX 5070搭載PCが“買える価格”に近づいた！ 32GB＋2TBの豪華構成が9万円引き

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アーク「27周年記念祭セール」をチェック

アークオンラインストアでは、「アーク27周年記念祭セール」を5月31日まで開催している。創業27周年を記念したキャンペーンで、BTOパソコンやPCパーツ、ゲーミングデバイスなどを対象に、「27」にちなんだ特別価格セールを展開中だ。

セール対象には、GeForce RTX 50シリーズ搭載BTOモデルをはじめ、CPUクーラー、マザーボード、グラフィックカードなどのPCパーツもラインアップ。BTOモデルは「27台限定」「7台限定」など、台数限定販売となっている。

また、キャンペーン対象商品・BTOパソコンはタイムセール方式を採用しており、予告なく入れ替わる場合がある。気になる構成がある場合は早めに確認しておきたい。

アーク「27周年記念祭セール」おすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-I7G57R

399,800円 → 309,800円

【OS】Windows 11 Home 64bit

【CPU】Intel Core Ultra 7 265K

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】2TB SSD

32GBメモリと2TB SSDを標準搭載。CPUにはCore Ultra 7 265Kを採用する。GeForce RTX 5070 12GBや750W 80PLUS Gold電源を備えた構成となっている。

なお、本モデルは27台限定セール対象。記事執筆時点では残り18台となっている。