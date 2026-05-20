いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第150回
RTX 5070搭載PCがクーポン適用で10万円引き……えっ、10万円引き!? ドスパラ「大容量メモリPC祭」
2026年05月20日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「大容量メモリPC祭」をチェック
ドスパラでは現在、「大容量メモリPC祭」を開催中。対象の32GB・64GBメモリ搭載PCでは、クーポンコード適用で最大10万円引きとなる。
対象モデルには、GeForce RTX 5070／RTX 5080搭載ゲーミングPCをはじめ、32GB・64GBメモリ搭載構成をラインアップ。Ryzen 7 7700搭載モデルや、Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5080搭載モデルなども対象となっている。
ドスパラ「大容量メモリPC祭」おすすめの1台
418,080円 → クーポン適用後価格：318,080円
【CPU】Ryzen 7 7700
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
THIRDWAVE「AD-R7A57A-05W」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。最近はゲーム容量やメモリ使用量も増えてきており、32GBメモリを最初から搭載しているのは地味にうれしいポイントだ。
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