RTX 5070搭載PCがクーポン適用で10万円引き……えっ、10万円引き!? ドスパラ「大容量メモリPC祭」

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ドスパラ「大容量メモリPC祭」をチェック

ドスパラでは現在、「大容量メモリPC祭」を開催中。対象の32GB・64GBメモリ搭載PCでは、クーポンコード適用で最大10万円引きとなる。

対象モデルには、GeForce RTX 5070／RTX 5080搭載ゲーミングPCをはじめ、32GB・64GBメモリ搭載構成をラインアップ。Ryzen 7 7700搭載モデルや、Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5080搭載モデルなども対象となっている。

ドスパラ「大容量メモリPC祭」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-R7A57A-05W

418,080円 → クーポン適用後価格：318,080円

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

THIRDWAVE「AD-R7A57A-05W」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。最近はゲーム容量やメモリ使用量も増えてきており、32GBメモリを最初から搭載しているのは地味にうれしいポイントだ。