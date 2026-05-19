GTX 1080 Ti搭載のGALLERIA中古が7万円台！ 今でも遊べる“往年のハイエンド”がこの価格【ドスパラ中古値下げ】

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ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック

ドスパラでは「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を展開中。RTX 30/40/50シリーズ搭載モデルを含む中古ゲーミングPCや、ノートPC、PCパーツなど1,000件以上が対象となっている。

在庫や価格は随時入れ替わる形式で、同じモデルでも構成や状態が異なる場合がある。タイミング次第では、気になる構成や価格帯のモデルが見つかることがあるかも。

ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」おすすめの1台

中古 GALLERIA SK 4950002097

【5/14値下げ!】75,800円

【CPU】Core i7-11700F

【GPU】GeForce GTX 1080 Ti

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 256GB

Core i7-11700FとGeForce GTX 1080 Tiを搭載した中古ゲーミングPC。メモリ16GBやWindows 11 Homeも備える。

GTX 1080 TiはRTX世代より前のGPUではあるものの、当時のハイエンドクラスとして知られたモデル。最近の新品GPU価格を見たあとだと、ちょっとチェックしてみたくなる中古構成だ。