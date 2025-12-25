『信長の野望･武将風雲録』や『モンスターファーム』など人気タイトルがラインアップ！

コーエーテクモゲームスは12月24日より、iOS／Androidで配信中の『信長の野望･武将風雲録』『信長の野望･烈風伝』『三國志III』『三國志V』『三國志VII』『大航海時代IV』『モンスターファーム』『モンスターファーム２』の8タイトルをお買い得に購入できる「ウインターセール」を開催中。セール期間は、2026年1月5日まで。

セール期間中は、『三國志VII』が通常価格より1800円オフ、『信長の野望･烈風伝』が通常価格より1400円オフ、『三國志III』『大航海時代IV』『モンスターファーム』が通常価格より1300円オフ、『モンスターファーム２』が通常価格より1200円オフ、『三國志V』『信長の野望 武将風雲録』が通常価格より1000円オフでゲット可能だ。

なお、購入前に、各タイトルの製品ページや公式サイトで、動作環境を満たしているかのチェックを忘れずに。

■「ウインターセール」概要

プラットフォーム：iOS／Android

期間：2025年12月24日～2026年1月5日

※開始終了時間は販売プラットフォームにより多少前後することをご了承下さい

セールタイトル：

・『三國志III』：2600円 ⇒ 1300円（50％オフ）

・『三國志V』：2600円 ⇒ 1600円（38％オフ）

・『三國志VII』：3600円 ⇒ 1800円（50％オフ）

・『信長の野望･武将風雲録』：2600円 ⇒ 1600円（38％オフ）

・『信長の野望･烈風伝』：3600円 ⇒ 2200円（39％オフ）

・『大航海時代IV』：2600円 ⇒ 1300円（50％オフ）

・『モンスターファーム』：2600円 ⇒ 1300円（50％オフ）

・『モンスターファーム２』：3800円 ⇒ 2600円（32％オフ）

©1992-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1995-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©2000-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1990-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1999-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1999-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1997-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©1999-2025コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。