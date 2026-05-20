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いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第149回

27インチ120Hzモニタープレゼント＆送料無料。Ryzen 5 7500F×RTX 5060搭載のSTORMの白ゲーミングPCが狙い目！

2026年05月20日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック

　STORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を実施中。対象製品購入で27インチ120Hz対応MSIゲーミングモニターがプレゼントされるほか、全製品送料無料となっている。

　対象モデルには、白構成ゲーミングPCや大画面液晶簡易水冷搭載モデルなどをラインアップ。RTX 5060〜RTX 5070 Ti搭載構成なども用意されている。

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STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台

GK-75F856

289,800円（27インチ120Hz対応MSIモニタープレゼント対象）

【CPU】Ryzen 5 7500F
【GPU】GeForce RTX 5060
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】NVMe SSD 1TB

　Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載した白構成のゲーミングPC。32GBメモリやNVMe SSD 1TBも備える。27インチ120Hz対応MSIモニターのプレゼント対象モデル。

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