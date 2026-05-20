いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第149回
27インチ120Hzモニタープレゼント＆送料無料。Ryzen 5 7500F×RTX 5060搭載のSTORMの白ゲーミングPCが狙い目！
2026年05月20日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
STORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を実施中。対象製品購入で27インチ120Hz対応MSIゲーミングモニターがプレゼントされるほか、全製品送料無料となっている。
対象モデルには、白構成ゲーミングPCや大画面液晶簡易水冷搭載モデルなどをラインアップ。RTX 5060〜RTX 5070 Ti搭載構成なども用意されている。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
289,800円（27インチ120Hz対応MSIモニタープレゼント対象）
【CPU】Ryzen 5 7500F
【GPU】GeForce RTX 5060
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】NVMe SSD 1TB
Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載した白構成のゲーミングPC。32GBメモリやNVMe SSD 1TBも備える。27インチ120Hz対応MSIモニターのプレゼント対象モデル。
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