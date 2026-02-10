急な積雪時に効果を発揮 “布のタイヤチェーン”「AutoSock ASK695」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】布製タイヤチェーン「AutoSock（オートソック）ASK695」をチェック

ノルウェー生まれの布製タイヤすべり止め「AutoSock（オートソック）ASK695」が、Amazonで割引されています。参考価格15,273円から14％オフの13,100円で販売中です。

金属チェーンとは異なる構造で、チェーン規制対応品として販売されている、布を被せて使う非金属タイプの雪道用すべり止めです。

布製タイヤチェーン「AutoSock（オートソック）ASK695」の特徴

① 布を被せる非金属タイプ

金属チェーンではなく、ポリエステル素材の布をタイヤに被せて使うタイプです。非金属で、商品重量は約1,150g。金属製チェーンのように、ホイールに金属が触れる作りではありません。

② 被せて動かす装着手順

タイヤの上半分に布を被せて引き下げ、車両を少し動かし、残りの部分を被せる手順です。タイヤを半回転させる工程が含まれます。ジャッキアップは使いません。

③折りたたんで収納する形

使用しないときは折りたたんで収納します。軽量でかさばりにくく、車内に置いておく用途です。

使用上のご案内

金属チェーンと同じ使い方を想定した製品ではなく、急な積雪時に備える位置づけの布製タイヤチェーンです。

オートソックは緊急用の雪道滑り止め商品です。雪道ではタイヤチェーン同等の機能を発揮しますが、耐久性などの特性は金属チェーンとは異なります。チェーン規制については、各地方自治体や警察官など担当者の判断により扱いが異なる場合があり、状況によっては通行できないことがあります。