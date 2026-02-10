「鍵どこだっけ？」のストレスが消える。SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドProセットが7％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで7％オフ】SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドPro（ロックUltraセット）登場！

SwitchBotの「スマートロック Ultra 顔認証パッドPro（ロックUltraセット）」がセール対象。参考価格37,980円のところ、7％オフの35,132円で販売中です。

レビューに多いのは、「鍵を探すことがなくなった」という声。顔を向ける、指紋に触れる、カードをかざす。少し変わった方法から、日常的に使われている方法まで、鍵以外の解錠手段がいくつも用意されたスマートロックです。

SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドPro（ロックUltraセット）の魅力

① 鍵を出さずに解錠できる手段をいくつも用意

3D顔認証を採用し、赤外線ライトによって暗い玄関でも認証できる仕様です。顔を向ける動作のほか、手のひら静脈認証、指紋認証、暗証番号、交通系ICカード（Suica／PASMO）にも対応しています。鍵を取り出す以外の選択肢が複数あるため、状況に合わせて解錠方法を使い分けられます。

※顔認証や指紋、交通系ICカードによる解錠には、対応する認証パッドの設置が必要です。

② 後付けでも違和感を抑えた外観と操作

サムターンや高さ調節プレートを覆う一体型のカバーデザインを採用しています。後付け感が出にくく、ドアまわりをまとめた見た目になります。本体には軽く押すことで解錠できる操作部があり、荷物で手がふさがっているときでも操作しやすい構成です。

③ 高速解錠と静音動作の仕様

ロック本体と顔認証パッドが常時接続されるFastUnlockに対応。認証後、待たされる感覚が少なく解錠が進みます。また、作動音を抑える静音モードを備え、夜間など指定した時間帯に動作音を控えめにする設定も可能です。