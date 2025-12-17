Amazonセール情報大紹介！ 第777回
おサイフ＆IP68＆12GB！「edge 50 pro」が値下げで一気にアリなやつ
2025年12月17日 21時10分更新
motorola edge 50 proが4.6万円！
モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」（リュクスラベンダー）が、Amazon.co.jpで値下げ販売中。参考価格67,091円のところ、いまは31%引きの46,213円で購入可能です。
「ミドルなのに、気持ちはフラッグシップ寄り。」motorola edge 50 proは、12GBメモリに144Hz駆動のpOLED、しかもおサイフ＆IP68までそろった“全部入り系”。しかも今回は参考価格からの値引きで4万円台に着地していて、年末の買い替え候補として一気に現実味が出てきました。性能・機能・価格の三拍子で、迷ってた人の背中を押してくるやつです。
6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験
本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。
最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。
IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心
IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。
日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。
約5,000万画素メインを含むトリプルカメラで高画質撮影
アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。
最新通信技術＆幅広いキャリア対応
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。
Amazonを活用しよう
「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazon.co.jpで、お得に手にしてください。
価格が動きやすいスマホ系セールは「見つけたときが買いどき」になりがち。edge 50 proは、FeliCaとIP68に加えて、12GB/256GB・144Hz表示といった“普段使いの満足度に直結する要素”が強めなので、コスパ狙いの買い替えに刺さります。色（リュクスラベンダー）で迷ってる人も、在庫や価格が安定しているうちにチェックしておくのが吉です。
