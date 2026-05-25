Amazonセール情報大紹介！ 第1798回
RTX 3050＋144Hz液晶で、ゲーム入門にちょうどいい。MSIのノートPCがタイムセールで12万円台
2026年05月25日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、14％オフの124,067円で販売中。
最近のゲーミングノートPCは普通に20万円を超えてくる価格だ。「そこまでの高性能はいらないけど、普通のノートPCではゲームが厳しい」という人には、ちょうどいい選択肢が意外と少ない。
MSIの「Thin 15 B13U」は、そんな“価格と性能の間”を狙いやすいモデルだ。ゲーム向けGPU「RTX 3050 Laptop GPU」や144Hzディスプレイを搭載しつつ、価格は12万円台。“ちゃんとゲーム向け構成”を現実的な予算で探していた人なら、見逃せない1台になっている。
①144Hz対応で、映像が滑らか
15.6型フルHDディスプレイは144Hz表示に対応。毎秒144回の映像書き換えにより、動きの速いゲームでも映像を滑らかに表示できる。普通の60Hzディスプレイから乗り換えると、見え方の違いを感じやすい部分だ。
②RTX 3050搭載で、ゲーム向けGPU入り
ゲーム向けGPU「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」を搭載。Core i5-13420Hや16GBメモリも備え、動画視聴やネット中心のノートPCより、ゲームをしっかり動かしやすい構成になっている。
③USB-A×3にHDMIも搭載
USB-Aを3基備えるほか、HDMIや映像出力対応USB Type-Cも搭載。マウスやキーボード、外部ディスプレイもつなぎやすく、家では据え置きPCっぽく使いやすい構成だ。
製品スペック
【CPU】Core i5-13420H
【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（144Hz）
【質量】約1.86kg
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