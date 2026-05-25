RTX 3050＋144Hz液晶で、ゲーム入門にちょうどいい。MSIのノートPCがタイムセールで12万円台

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、14％オフの124,067円で販売中。

最近のゲーミングノートPCは普通に20万円を超えてくる価格だ。「そこまでの高性能はいらないけど、普通のノートPCではゲームが厳しい」という人には、ちょうどいい選択肢が意外と少ない。

MSIの「Thin 15 B13U」は、そんな“価格と性能の間”を狙いやすいモデルだ。ゲーム向けGPU「RTX 3050 Laptop GPU」や144Hzディスプレイを搭載しつつ、価格は12万円台。“ちゃんとゲーム向け構成”を現実的な予算で探していた人なら、見逃せない1台になっている。

①144Hz対応で、映像が滑らか

15.6型フルHDディスプレイは144Hz表示に対応。毎秒144回の映像書き換えにより、動きの速いゲームでも映像を滑らかに表示できる。普通の60Hzディスプレイから乗り換えると、見え方の違いを感じやすい部分だ。

②RTX 3050搭載で、ゲーム向けGPU入り

ゲーム向けGPU「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」を搭載。Core i5-13420Hや16GBメモリも備え、動画視聴やネット中心のノートPCより、ゲームをしっかり動かしやすい構成になっている。

③USB-A×3にHDMIも搭載

USB-Aを3基備えるほか、HDMIや映像出力対応USB Type-Cも搭載。マウスやキーボード、外部ディスプレイもつなぎやすく、家では据え置きPCっぽく使いやすい構成だ。

製品スペック

【CPU】Core i5-13420H

【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（144Hz）

【質量】約1.86kg