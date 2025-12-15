コーエーテクモゲームスは12月15日、Nintendo Switch 2版『真・三國無双 ORIGINS』のプレオーダー（デジタル予約）を開始した。本作の発売日は2026年1月22日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに7800円だ。

「通常版」に加え、豪華コンテンツが付属した「Digital Deluxe」版もあわせて予約開始。こちらの価格は1万800円となる。

プレオーダーにてダウンロード版を予約すると、同社より発売中のダーク三國アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』とのコラボレーションである、ゲーム中で使用できる主人公衣装「逸名者の戦衣」を特典として入手可能。

※パッケージ版は既に予約受付中です。

※大型DLC『夢幻の四英傑』のNintendo Switch 2版プレオーダーは後日予定しております。

■ 早期購入特典

・初期作品サウンドトラックBOX（デジタル版）

『真・三國無双』から『真・三國無双４ Empires』までのシリーズタイトルBGMに、ω-Force初のタイトル『三國無双』のBGMを加えた、合計191曲をオリジナル音源で収録したサウンドトラック。

※早期購入特典は、パッケージ版は初回生産分、ダウンロード版は2026年2月4日までの購入で付属します。

・プレオーダー（デジタル予約）特典: 主人公衣装「逸名者の戦衣」

ゲーム中で使用できる、『Wo Long: Fallen Dynasty』コラボレーション衣装。

※プレオーダー特典は、2026年1月21日までにダウンロード版を予約すると手に入ります。

■「Digital Deluxe」版

豪華コンテンツが付属したダウンロード版。ゲーム本編に加え、描き下ろしイラストや設定資料を収録した「デジタルオフィシャルブック」、シリーズ原曲を集めた全20曲の「デジタル原曲コンピレーションアルバム」、ゲーム内通貨「金」や素材「輝石」がセットになった内容となる。

※「Digital Deluxe」に含まれるコンテンツを含んだ製品がほかにもございます。重複購入にご注意ください。「デジタルオフィシャルブック&デジタル原曲コンピレーションアルバム」（デジタルオフィシャルブックとデジタル原曲コンピレーションアルバムの2点のセット）。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：2026年1月22日

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ版／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード版）

Switch 2 通常版：7800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2 Digital Deluxe：1万800円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人

CERO：B（12歳以上対象）