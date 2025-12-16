Amazon.co.jpにて、コーエーテクモゲームスのPlayStation 5版「真・三國無双 ORIGINS」がタイムセールの対象になっている。いまだけ34％オフの6348円で購入できるのでお見逃しなく。

100万本売れたヒット作

「真・三國無双 ORIGINS」は、2025年1月に発売した無双シリーズの最新作。三國志の世界を舞台に、オリジナル主人公を操作して大軍勢に立ち向かう爽快さが魅力だ。シリーズの特徴である兵士の“わらわら感”は本作でも健在で、斬っても斬ってもわいてくる敵をバッサバッサと薙ぎ払うのはシンプルに楽しい。

日本ゲーム大賞の「優秀賞」、PlayStation Partner Awards 2025の「ユーザーズチョイス賞」などの受賞歴を持つ。

Amazon.co.jp限定の主人公衣装「緑鳥装束」のコードも付いている。期限が迫っている（発売から1年間）ので、欲しい人はこの機会に購入してみては。

また、ASCIIでは本作のレビュー、攻略、ネタ記事などを多数掲載中。合わせてチェックしてほしい。