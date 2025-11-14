コーエーテクモゲームスは11月14日、iOS／Android／PC（Steam/Google Play Games）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、2025年11月13日から『真・三國無双 ORIGINS』とのコラボレーションを期間限定で開始したと発表。開催期間は、2025年12月3日23時59分まで。

『真・三國無双 ORIGINS』コラボでは、LR張飛、LR孫尚香、LR夏侯惇の3名が武将として『三國志 覇道』に登場。3名は専用の「占術 真・三國無双 ORIGINS」から手に入れられる。

LR張飛は、高い耐久性を持ち、敵から攻撃を受けるたび／敵を撃破するたびに強くなる、攻守一体の歩兵武将。

LR孫尚香は、通常攻撃で会心威力を強化／会心攻撃で戦法攻撃威力を強化する、強力なコンボ効果を携えた弓兵武将。

LR夏侯惇は、強力な通常攻撃に加え、戦法で最大6部隊に強化効果を与えることができる騎兵武将。

さらに、LR張飛・LR孫尚香・LR夏侯惇はいずれも、被ダメージを一定まで軽減し、条件を満たせばすべての不利変化や戦法遅延などを無効化することができる技能「外功」を所持している。

加えて、ゲーム内で軍団メンバーやサーバー内のプレイヤーたちとコミュニケーションを取るチャットで使うことができるコラボチャットスタンプも登場。

また、コラボ限定名宝「飛鳥装束」を獲得できるログインボーナスや、『真・三國無双 ORIGINS』の武将が敵として登場するイベント「迎撃戦」など、コラボにちなんだイベントやキャンペーンを開催中だ。詳細は下記やゲーム内で確認してほしい。

■『三國志 覇道』×『真・三國無双 ORIGINS』コラボ概要

●コラボ武将について

●占術について

●コラボイベント・キャンペーンについて

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。