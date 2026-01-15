コーエーテクモゲームスは1月15日、タクティカルアクションゲーム『真・三國無双 ORIGINS』について、大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』Nintendo Switch 2版のプレオーダー（デジタル予約）を開始した。なお、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）版『夢幻の四英傑』もプレオーダーを実施中だ。本DLCの配信日は2026年1月22日予定、価格は4840円となる。

あわせて、Nintendo Switch 2版『真・三國無双 ORIGINS』本編について、ゲーム紹介トレーラーも公開。Nintendo Switch 2の実機映像を使用し、本作の魅力・遊びどころとなるさまざまな要素を解説した内容となっているので、お見逃しなく。

※Nintendo Switch™ 2版『真・三國無双 ORIGINS』本編も予約受付中です。

▼Nintendo Switch 2版『真・三國無双 ORIGINS』ゲーム紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=r42Nl1k0PDU

■大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』プレオーダー特典

・主人公衣装「黄巾兵装」

本作を予約すると、ゲーム中で使用できる主人公専用衣装「黄巾兵装」を入手できる。ゲームの世界観にふさわしい勇壮なデザインとなっており、黄巾の乱を象徴する衣装を身にまとって戦場へと赴ける。

※プレオーダー特典は、2026年1月21日までにダウンロードコンテンツを予約すると手に入ります。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑（しんさんごくむそう おりじんず むげんのよんえいけつ）

ジャンル：タクティカルアクション

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年1月22日

価格：4840円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

※PC（Steam）はウルトラワイドモニターに対応しております。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの本編が必要です。

※本コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：2026年1月22日

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）

Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：B（12才以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。