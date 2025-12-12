コーエーテクモゲームスは12月11日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、イベント「天下争覇 第3期」を開催中。開催期間は、2026年1月1日12時59分まで。結果確認期間は、2026年1月1日13時～1月8日12時59分までだ。

「天下争覇」は、複数の勢力に分かれ、全国の市区町村で支配力を争うイベント。「天下争覇 第3期」では「羽柴秀吉軍」「明智光秀軍」「柴田勝家軍」の3つの勢力に分かれて戦う。

※イベントへの参加にはメインミッション第8章「家臣からの信頼」のクリアが必要です。

【前回からの変更点】

◆「天下の馬標」において、争覇戦の現地挑戦上限数が増える効果を廃止し、現地挑戦の各報酬が増加する効果を追加

◆争覇戦で獲得できる武功量を調整し、武功の獲得効率が落ちた市区町村について地図画面で判別しやすいよう色の表示を変更

◆地図画面で状況に応じた攻略のヒントを表示

◆地図画面の右側の各種ボタンの表示を調整

◆地図画面で「表示切替」の状態に関わらず市区町村に優勢勢力を表示するように変更

◆地図画面から遷移できる進軍先一覧画面に、軍団の配属状況を示す表示を追加

◆争覇戦の挑戦先一覧画面において、前回挑戦した相手が含まれるタブが軍団ごとに保存されるように改善

◆進軍完了画面で軍団を帰還させた際に、同じ市区町村へ続けて進軍できる機能を追加

◆武功報酬に精錬銀箱を追加

◆期間限定ミッション「市区町村内覇者に250回勝利する」を「市区町村内覇者に200回勝利する」に変更

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

【獲得できる報酬の例】

・論功行賞報酬

期間中毎日、前日の天下争覇の戦いの内容に応じて、「極」「難」「普」「易」の評価が行われ、功績によりアイテムを獲得できる。詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

・武功報酬

イベント期間中に獲得した武功に応じて報酬を獲得できる。

★武功報酬の一例

・勢力ランキング報酬

勢力が、所属しているプレイヤーの武功の合計で決まる「支配力」で争う。

★勢力ランキング報酬の一例

・勢力内武功ランキング報酬

個人が、同じ勢力内のプレイヤーと全国の市区町村で獲得した「武功」の合計値で争う。

・争覇戦終了時ドロップ報酬

争覇戦終了時に「天下争覇金貨」を獲得できる。集めた天下争覇金貨は、天下争覇交換所でSSR【百足衆】真田昌輝の友好度や、「特別登用札・天下争覇 第3期」「修練の大結晶」などの報酬と交換可能だ。天下争覇交換所の利用可能期間は、2026年1月8日12時59分まで。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：真田昌輝＞

真田幸隆の次男。兄・信綱とともに各地の合戦で活躍。小田原城の攻防戦では、北条氏照を破る。

【ログインボーナス】

期間中、「天下争覇 第3期」の開催にあわせ、「天下争覇 第3期」で役立つアイテムを獲得できるログインボーナスを開催。開催期間は、2026年1月1日12時59分まで。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

【パネルミッション】

期間中、「天下争覇 第3期」に関連するパネルミッションを開催。達成でSSR【百足衆】真田昌輝の友好度や、「特別登用札・天下争覇 第3期」、称号などの報酬を獲得できる。開催期間は、2026年1月1日12時59分まで。

【期間限定ミッション】

期間中、強化石や称号などを獲得できる期間限定ミッションを開催。開催期間は、2026年1月1日12時59分まで。

【天下争覇パック販売】

争覇戦勝利時、隣接市区町村の支配Ptも獲得できるようになる「争覇の印籠 第3期」や、民タップで獲得できる強化石が増えるなどの効果が得られる「天下の馬標 第3期」などが入った各種「天下争覇パック」を販売中。

※「争覇の印籠 第3期」「天下の馬標 第3期」は、イベント終了後に失われます。

このほか、イベント開催期間中、特定の条件を満たすことで「争覇攻略パック」が販売される。詳細はゲーム内お知らせを確認しよう。

■SSR【諏訪の朧月】武田勝頼が新登場！

ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・天下争覇 第3期」開催

天下争覇イベント開催にあわせ「特別登用・天下争覇 第3期」を開催。開催期間は、2026年1月1日12時59分まで。

「特別登用・天下争覇 第3期」では、初登場となるSSR【諏訪の朧月】武田勝頼も含む、攻城戦・天下争覇用特性を持つ対象の初期威名900のSSR武将の中から1名をピックアップ武将として選択可能だ。

※「登用・天下争覇 第3期」も同時開催いたします。

「天下争覇 第3期」において、SSR【諏訪の朧月】武田勝頼を編成した状態で天下争覇の合戦に勝利・敗北したとき、「天下争覇金貨ボーナス」として、合戦後の天下争覇金貨の獲得量が増加する。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：武田勝頼＞

甲斐の戦国大名。信玄の四男。信玄の跡を継ぎ武田家当主となった。武勇・軍略に優れ、家督を相続後は強硬策をもって武田家史上最大版図を築いた。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。