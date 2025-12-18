コーエーテクモゲームスは12月18日、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、来訪イベント 第21期「豊臣家」を開催中。開催期間は、2025年12月25日12時59分まで。来訪交換所の利用可能期間は、2026年1月1日12時59分までだ。

「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第21期「豊臣家」では「来訪者」として「福島正則」「黒田官兵衛」がフィールドに現れる。

来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得可能。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換できる。

【今回の特別な内容】

◆来訪パックに以下の商品を追加

●「来訪パック・初」

●「来訪パック・中」

●「来訪パック・上」

●「来訪パック・特」

●「来訪パック・特2」

●「来訪パック・SSR900」

●「来訪パック・豊臣家」

◆「特別登用・来訪 第21期」「登用・来訪 第21期」が同時開催

●SSR【沈勇之士】加藤嘉明が初登場

◆パネルミッション・来訪交換所の報酬に以下のアイテムを追加

●登用札・来訪 第21期

【パネルミッション】

ミッションをクリアすることで、「木材」「精鉄」「生糸」といった技術開発素材や「登用札・来訪 第21期」を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「豊臣秀吉」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください

【福島正則の交換所目玉商品】

・登用札・来訪 第21期×10

・技巧の巻・黄 ×5

【黒田官兵衛の交換所目玉商品】

・登用札・来訪 第21期×10

・技巧の巻・赤 ×3

・技巧の巻・青 ×3

・技巧の巻・黄 ×3

【豊臣秀吉の交換所目玉商品】

・登用札・来訪 第21期×20

・技巧の巻・赤 ×3

・技巧の巻・青 ×3

・技巧の巻・黄 ×3

■SSR【沈勇之士】加藤嘉明が初登場！ 「特別登用・来訪 第21期」開催

SSR【沈勇之士】加藤嘉明（初期威名900）が単独ピックアップされる「特別登用・来訪 第21期」を開催。期間は、2025年12月25日12時59分まで。

※「登用・来訪 第21期」も同時開催

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：加藤嘉明＞

豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。「沈勇の士」と評された。豊臣水軍の主力として各地の合戦で活躍。関ヶ原合戦では東軍に属し、伊予松山20万石を領した。