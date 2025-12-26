初期威名1000のSSR【天下惣無事】豊臣秀吉と初期威名900の【公儀之要】豊臣秀長が登場する登用も開催中！

コーエーテクモゲームスは12月25日より、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「西国平定の道」を開催。

列伝イベントとは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベントだ。

開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。後半開始日時は、2026年1月1日13時より。ランキング集計期間は2026年1月15日12時59分まで。交換所開設期間は2026年1月29日12時59分までとなる。

※2026年1月15日13時～1月22日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

＜あらすじ＞

織田信長の死後、羽柴秀吉は天下人に王手をかける。

しかし、その前に、四国の雄・長宗我部元親と九州の覇者・島津義久が立ちはだかった。両雄を降さねば、天下統一の夢は露と消えてしまう。

秀吉は頼れる弟・秀長と家中きっての軍師・黒田官兵衛と共に、西国平定の道へと踏み出す――。

【今回の特別な内容】

◆後半の強者にLv24が登場

◆列伝パック、強者撃破パックに2026謹賀新年Ptを追加

※詳細はゲーム内お知らせを確認してください。

【列伝イベント「西国平定の道」について】

列伝イベント「西国平定の道」前半には強者・長宗我部元親（ちょうそかべもとちか）が登場する。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【軍目付の威】蜂須賀小六の友好度や、SR装備品「奥州驪」などの報酬と交換可能だ。

このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：蜂須賀小六＞

豊臣家臣。墨俣（すのまた）一夜城の築城に協力し、以後、秀吉の参謀として民政・調略に手腕を発揮。四国征伐後、長宗我部家への抑えとして阿波徳島18万石を領した。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・西国平定の道」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・西国平定の道」「秘伝書・西国平定の道」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に実施している。

■初期威名1000のSSR【天下惣無事（てんかそうぶじ）】豊臣秀吉がピックアップされる「将星特別登用・豊臣秀吉 ’26正月」開催！

【天下惣無事】豊臣秀吉（初期威名1000）がピックアップされる「将星特別登用・豊臣秀吉 ‘26正月」を開催。開催期間は、2026年1月15日12時59分まで。

※「将星登用・豊臣秀吉 ‘26正月」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

【状態変化「戦法速度低下」について】

「戦法速度低下」が付与されている部隊は、戦法ゲージが蓄積される速度が低下。状態変化を付与された場合、以下の挙動となる。

例）状態変化「戦法速度低下（20％・15秒）」を付与された部隊の戦法間隔が20秒のとき、開戦後23秒後に戦法が発動可能になる。

※そのほかの戦法・特性効果が発動していない場合の挙動です。

＜武将紹介：豊臣秀吉＞

戦国一の出世頭。織田信長に仕え、傑出した人望と知略を武器に活躍し、頭角を現す。本能寺の変後、明智光秀、柴田勝家らを次々と倒し、天下に覇を唱えた。

【【天下惣無事】豊臣秀吉 登場記念キャンペーン】

「年末年始キャンペーン」の一環として「豊臣秀吉パック」の販売、武将覚醒ミッションなどを開催。

●将星特別登用・豊臣秀吉 '26正月

●特別登用・豊臣兄弟

●豊臣秀吉パック販売

●武将覚醒パック販売

●武将覚醒ミッション

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■SSR【公儀之要】豊臣秀長がピックアップされる「特別登用・西国平定の道」開催！

SSR【公儀之要】豊臣秀長（初期威名900）がピックアップされる「特別登用・西国平定の道」を開催。開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。

※「登用・西国平定の道」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：豊臣秀長＞

秀吉の異父弟。兄の片腕として、その覇業に貢献する。温和で人望高く、秀吉と他大名との折衝役を務めた。

■「特別登用・豊臣兄弟」を開催！