コーエーテクモゲームスは12月4日より、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、共闘イベント「決戦 明智秀満」を開催中。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。

※報酬受け取り期間は2025年12月25日12時59分まで。

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、明智秀満が立ちふさがる。

明智秀満は、通称「明智左馬助」で知られており、明智光秀からの信頼が厚く、本能寺の変では先陣を切って活躍した。しっかりと準備して臨もう。

【前回からの変更点】

◆イベント開催期間を2週間に変更

詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

【今回の目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、SSR【左馬助】明智秀満やSSR【天下名陪臣】堀直政、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも、一部の技術開発に必要な「技巧の巻・赤」や、称号を獲得可能だ。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：明智秀満＞

明智家臣。岳父・光秀のもとで本能寺の変に加担した。山崎合戦では安土城を守った。

＜武将紹介：堀直政＞

織田家臣。親族の堀秀政に付き従い、各地で戦功を立てる。秀政死後は息子の堀秀治を補佐。その実績から天下の三陪臣の一人とも称される。

このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第22期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「恩賞朱印状 第22期」や「軍略図・明智秀満」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【一時名流】堀秀政が単独ピックアップ！ 「特別登用・共闘 第22期『決戦 明智秀満』」開催

SSR【一時名流】堀秀政が単独ピックアップされる「特別登用・共闘 第22期『決戦 明智秀満』」を開催中。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。

※「登用・共闘 第22期『決戦 明智秀満』」も同時開催

＜武将紹介：堀秀政＞

織田家臣。各地で戦功を立てる一方、徳川家康の饗応（きょうおう）役も務めるなど、文武の両面に才能を発揮した。本能寺の変後は豊臣秀吉に属し、一門格の待遇を受けた。