SSR【博学多才】丹羽長秀とSSR【古今伝授】細川藤孝をピックアップした特別登用も開催！

位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』にて列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」を開催！

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　コーエーテクモゲームスは11月27日、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」を開始した。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。イベントは前半と後半に分かれており、後半開始日時は12月4日メンテナンス終了後から。

　また、ランキング集計期間は12月11日12時59分まで。交換所開設期間は12月25日12時59分までとなる。
※2025年12月11日13時～12月18日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

　列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。今回のイベントでは、新たな世へ邁進する織田信長と、打倒織田信長の狼煙を上げ抵抗する本願寺・紀伊雑賀衆との戦いが描かれる。

＜あらすじ＞
室町時代を終わらせた織田信長は、新たな世へ着実に歩を進めていた。
しかし、摂津の本願寺と紀伊の雑賀衆が再び打倒信長の狼煙を上げる。
対する信長は、本願寺の本拠・大坂御坊の周囲に砦を築き包囲。
織田と本願寺、どちらが乱世を終結へと導くのか――

【列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」について】

　今回の列伝イベントの前半では、本願寺顕如が登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【退き佐久間】佐久間信盛の友好度や、SR装備品「鉋切長光」などの報酬と交換可能だ。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

SSR【退き佐久間】佐久間信盛（初期威名：900）
織田家 兵種：足軽
戦法「退き佐久間」：中範囲の敵部隊に与ダメージ減少を付与し、戦法ゲージを減少させる。
特性「用意周到」（初期状態で習得）：自部隊の兵種が足軽かつ兵数が一定以上の時、被ダメージを軽減する。
特性「殿軍の妙」（覚醒ランク5で習得可能）：自部隊の大将が織田家所属の時、合戦開始時の最大兵数の一定割合分、最大兵数を超えて兵数を回復できるようになる「後詰」効果を持つ

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：佐久間信盛＞
　織田家臣。各地の合戦で活躍し「退き佐久間」の異名をとる。石山本願寺攻めの総大将を務めた。

SR鉋切長光
装備している武将の武勇+4、知略+5
（4つ集めることで「SSR鉋切長光」に鍛錬可能）
※兵種が「鉄砲」の武将のみ装備可能です

SSR鉋切長光
装備している武将の武勇+6、知略+7
特性：「与ダメージ増加・鉋切長光」Lv1
自部隊の大将が織田家所属の時、与ダメージが増加。
特性：「強耐性：兵法低下」Lv1
※兵種が「鉄砲」の武将のみ装備可能

ランキング報酬で獲得できる称号の例

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

　「登用札・本願寺雑賀攻め」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・本願寺雑賀攻め」「秘伝書・本願寺雑賀攻め」「フレーム・第六天魔王」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

パネルミッションで獲得できる称号の例

フレーム・第六天魔王

■SSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝がピックアップ！ 「特別登用・本願寺雑賀攻め」開催

　SSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝（いずれも初期威名900）がピックアップされる「特別登用・本願寺雑賀攻め」を開催。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。
※「登用・本願寺雑賀攻め」も同時開催いたします。

SSR【博学多才】丹羽長秀（初期威名：900）
織田家 兵種：鉄砲
戦法「博学多才」：中範囲の敵部隊に知略攻撃を行い、小範囲の敵部隊の強化状態を打ち消します。自部隊に会心率上昇を付与する。
特性「織田の橋渡し」（初期状態で習得）：自部隊の大将が織田家所属の時、自部隊の織田家武将数に応じて兵法が上昇する。
特性「安土普請（あづちふしん）」（覚醒ランク5で習得可能）：自部隊の大将が織田家所属の時、味方織田家部隊の兵数が上昇する

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：丹羽長秀＞
　織田家臣。「米五郎左」の異名をとる。安土城の普請奉行を務めるなど、行政面で活躍した。本能寺の変後は羽柴秀吉に属し、越前北庄120万石を領した。

SSR【古今伝授】細川藤孝（初期威名：900）
織田家 兵種：足軽
戦法「古今伝授」：自部隊を中心とした大範囲に被ダメージ軽減と継続回復を付与します。自身が副将時、継続回復の効果量が上昇する。
特性「勝龍寺の王佐」（初期状態で習得）：自部隊の兵種が足軽かつ大将が織田家所属の時、通常攻撃時に対象部隊に戦法威力減算を付与する。
特性「相伝の智」（覚醒ランク5で習得可能）：自部隊の大将が織田家所属かつ自部隊が生存時、味方織田家部隊の被ダメージを軽減する

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：細川藤孝＞
　足利家臣。主君・義輝の横死後は義輝の弟・義昭の擁立に貢献した。その後は的確な情勢判断で細川家の命脈を保った。古今伝授を受けた文化人としても著名。

■「特別登用・織田家忠臣 ‘25秋」を開催！

　列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」で新たに登場するSSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝がピックアップされる「特別登用・織田家忠臣 ‘25秋」を開催。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。
※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

■「群雄リーグ 第23期」参加準備期間がスタート！

　「群雄リーグ」は、地方そして全国のプレイヤーと戦うイベント。1日のうちに第1陣～第3陣があり、各陣5人とマッチングし、毎日15戦を自動で行う。
※イベントへの参加方法、毎日の対戦スケジュールなどについては、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。

　イベント前半の地方リーグでは、全国を9つの地方に分け、本拠を設置している地方のリーグに参戦。イベント後半の全国リーグは、地方リーグの結果に応じて最上位の「拾式」から「壱式」までランク分けされ、ランクごとに全国のプレイヤーと競いあう。

　地方リーグと全国リーグの成績に応じて、ランキング称号などの報酬を獲得できるので、上位入賞を目指そう。

　参加準備期間は、2025年12月1日3時59分まで。地方リーグの期間は、12月1日4時～12月11日3時59分まで。全国リーグの期間は、12月11日4時～12月18日3時59分までだ。
※2025年12月1日3時59分までに参加準備を完了することで、地方リーグの初日から参戦できます。
※地方リーグまたは全国リーグの開催後に参加条件を満たした場合、その翌日から途中参加できます。

【「群雄リーグ 第23期」のボーナスについて】

　今回の群雄リーグでは、「織田家」の武将に威名アップのボーナスが発生する。SSR【野望の幕開け】織田信長などの武将を編成して、地方と全国の猛者に挑もう。ボーナス武将一覧など、詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
※「群雄リーグ 第23期」には、ゆかりの地によるボーナスはありません。

【イベントログインボーナス／群雄パックの販売】

　「遠征短縮・中」や「兵糧」などを獲得できるイベントログインボーナスや、商店での「群雄パック」の販売も行っている。詳しくはゲーム内で確認のこと。

■ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・群雄 第23期」開催！

　群雄リーグ開催にあわせ「特別登用・群雄 第23期」を開催。開催期間は、2025年12月25日12時59分まで。

　「特別登用・群雄 第23期」では、対象の「織田家」のSSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択可能。

　「織田家」の武将はボーナスにより「群雄リーグ第23期」で威名がアップするので、上手く活用して、その名を轟かせよう。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
　iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
　iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
　Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
　※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■関連サイト