コーエーテクモゲームスは11月27日、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」を開始した。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。イベントは前半と後半に分かれており、後半開始日時は12月4日メンテナンス終了後から。

また、ランキング集計期間は12月11日12時59分まで。交換所開設期間は12月25日12時59分までとなる。

※2025年12月11日13時～12月18日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。今回のイベントでは、新たな世へ邁進する織田信長と、打倒織田信長の狼煙を上げ抵抗する本願寺・紀伊雑賀衆との戦いが描かれる。

＜あらすじ＞

室町時代を終わらせた織田信長は、新たな世へ着実に歩を進めていた。

しかし、摂津の本願寺と紀伊の雑賀衆が再び打倒信長の狼煙を上げる。

対する信長は、本願寺の本拠・大坂御坊の周囲に砦を築き包囲。

織田と本願寺、どちらが乱世を終結へと導くのか――

【列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」について】

今回の列伝イベントの前半では、本願寺顕如が登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【退き佐久間】佐久間信盛の友好度や、SR装備品「鉋切長光」などの報酬と交換可能だ。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

＜武将紹介：佐久間信盛＞

織田家臣。各地の合戦で活躍し「退き佐久間」の異名をとる。石山本願寺攻めの総大将を務めた。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・本願寺雑賀攻め」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・本願寺雑賀攻め」「秘伝書・本願寺雑賀攻め」「フレーム・第六天魔王」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

■SSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝がピックアップ！ 「特別登用・本願寺雑賀攻め」開催

SSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝（いずれも初期威名900）がピックアップされる「特別登用・本願寺雑賀攻め」を開催。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。

※「登用・本願寺雑賀攻め」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

＜武将紹介：丹羽長秀＞

織田家臣。「米五郎左」の異名をとる。安土城の普請奉行を務めるなど、行政面で活躍した。本能寺の変後は羽柴秀吉に属し、越前北庄120万石を領した。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

＜武将紹介：細川藤孝＞

足利家臣。主君・義輝の横死後は義輝の弟・義昭の擁立に貢献した。その後は的確な情勢判断で細川家の命脈を保った。古今伝授を受けた文化人としても著名。

■「特別登用・織田家忠臣 ‘25秋」を開催！

列伝イベント「本願寺・雑賀攻め」で新たに登場するSSR【博学多才】丹羽長秀、SSR【古今伝授】細川藤孝がピックアップされる「特別登用・織田家忠臣 ‘25秋」を開催。開催期間は、2025年12月18日12時59分まで。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

■「群雄リーグ 第23期」参加準備期間がスタート！

「群雄リーグ」は、地方そして全国のプレイヤーと戦うイベント。1日のうちに第1陣～第3陣があり、各陣5人とマッチングし、毎日15戦を自動で行う。

※イベントへの参加方法、毎日の対戦スケジュールなどについては、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。

イベント前半の地方リーグでは、全国を9つの地方に分け、本拠を設置している地方のリーグに参戦。イベント後半の全国リーグは、地方リーグの結果に応じて最上位の「拾式」から「壱式」までランク分けされ、ランクごとに全国のプレイヤーと競いあう。

地方リーグと全国リーグの成績に応じて、ランキング称号などの報酬を獲得できるので、上位入賞を目指そう。

参加準備期間は、2025年12月1日3時59分まで。地方リーグの期間は、12月1日4時～12月11日3時59分まで。全国リーグの期間は、12月11日4時～12月18日3時59分までだ。

※2025年12月1日3時59分までに参加準備を完了することで、地方リーグの初日から参戦できます。

※地方リーグまたは全国リーグの開催後に参加条件を満たした場合、その翌日から途中参加できます。

【「群雄リーグ 第23期」のボーナスについて】

今回の群雄リーグでは、「織田家」の武将に威名アップのボーナスが発生する。SSR【野望の幕開け】織田信長などの武将を編成して、地方と全国の猛者に挑もう。ボーナス武将一覧など、詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

※「群雄リーグ 第23期」には、ゆかりの地によるボーナスはありません。

【イベントログインボーナス／群雄パックの販売】

「遠征短縮・中」や「兵糧」などを獲得できるイベントログインボーナスや、商店での「群雄パック」の販売も行っている。詳しくはゲーム内で確認のこと。

■ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・群雄 第23期」開催！

群雄リーグ開催にあわせ「特別登用・群雄 第23期」を開催。開催期間は、2025年12月25日12時59分まで。

「特別登用・群雄 第23期」では、対象の「織田家」のSSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択可能。

「織田家」の武将はボーナスにより「群雄リーグ第23期」で威名がアップするので、上手く活用して、その名を轟かせよう。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。