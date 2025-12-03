篠原修司のアップルうわさ情報局 第2376回
2026年前半に登場予定
アップル、低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉投入か
2025年12月03日 20時00分更新
アップルは2026年前半に低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉に発売する予定だという。米メディアMacRumorsが11月21日に報じた。
同紙が確認したというGF SecuritiesのアナリストJeff Pu氏のリサーチレポートによると、アップルは来年春にiPhone 17eを発売する予定で、それと同時に第12世代iPadとiPhone向けAシリーズチップを搭載した全く新しい低価格MacBookを投入するという。
注目の低価格MacBookは、2024年のiPhone 16 Proモデルに搭載されていたA18 Proチップを使用すると言われている。13インチディスプレーを搭載し、iPadと同じくシルバー、ブルー、ピンク、イエローのカラーオプションが用意される見込みだ。
価格を抑えるために、アップルは古いデザインやディスプレーコンポーネントの使用、8GBのメモリ、あるいはUSB-Cポートを1つだけにするなどの妥協を行う可能性があるという。価格は699ドルから899ドル（約10万9千円から14万1千円）の間になると予想されている。
iPhone 17eについては、A19チップ、18メガピクセルのセンターフレームカメラ、アップル製C1モデムが搭載され、その他の仕様はiPhone 16eからほぼ変更がないとのこと。別のうわさでは、iPhone 17eは現在のノッチからダイナミックアイランドに移行する可能性も示唆されている。
第12世代iPadはデザインの変更はないものの、A18チップにアップグレードされることで、低価格iPadとしては初めてApple Intelligenceに対応することになるという。
なお、同氏のレポートでは、アップルが今後iPhoneの発売サイクルを分割することも伝えられている。2026年後半にはiPhone 18 Proモデルとアップル初の折りたたみ式iPhoneが発売され、通常のiPhone 18、iPhone 18e、iPhone Air第2世代は2027年前半に登場する見込みとなっている。
ちなみにiPhone Air第2世代は当初iPhone 18 Proモデルと同時に発売される予定だったが、初代モデルの売上不振により、アップルはリアカメラのデュアル化などのデザイン見直しを検討するため第2世代の発売を延期したという。
この連載の記事
-
第2375回
iPhone折りたたみiPhone、2400万画素の“画面下カメラ”搭載か
-
第2374回
iPhoneiPhone衛星通信が大進化？ アップル、5つの新機能を開発か
-
第2373回
iPhoneアップル「iPhone 18」前面カメラが“ついに2400万画素化”か
-
第2372回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か ダイナミックアイランド縮小の可能性
-
第2371回
iPhoneアップル、完全新デザインの「MacBook Pro」発売か 2026年後半から2027年にかけて
-
第2370回
iPhoneアップル、M5版「Mac mini」「Mac Studio」2026年半ばに発売か
-
第2369回
iPhoneアップル向けチップ製造コスト、8～10％上昇か。つまりiPhoneも…
-
第2368回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」カメラが2つに?
-
第2367回
iPhoneアップル、次世代Siriにグーグル「Gemini」採用へ
-
第2366回
iPhoneアップル、Mac Pro開発を実質断念か
- この連載の一覧へ