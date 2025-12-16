このページの本文へ

ワイモバイル、ドコモ3Gからの乗り換えキャンペーン開始

2025年12月16日 13時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

ドコモ→ワイモバイルの画像

　ワイモバイルは12月16日、NTTドコモの3G回線契約者を対象とした乗り換えキャンペーンを発表した。同日より、ワイモバイルのオンラインストアで開催する。

　キャンペーンでは、NTTドコモ（3G回線契約）からワイモバイルへ乗り換える際、所定の条件を満たしたユーザーに対して、対象のスマートフォンを割引価格で提供する。12月16日12時現在の主なラインナップは以下のとおりだ。

●特別割引の対象機種

※割引後の価格はいずれも一括払いの場合

・FCNT「らくらくスマートフォン a」：1円（通常価格2万6640円）
・ZTE「かんたんスマホ4：1円（通常価格4万1472円）

・グーグル「Google Pixel 9a 128GB」：1円（通常価格8万8416円）
・シャープ「AQUOS wish5」：1円（通常価格3万1680円）
・OPPO「OPPO Reno13 A」：1円（通常価格4万3200円）
・ZTE「nubia Flip 2」：1円（通常価格8万5680円）

　ドコモでは2026年3月末をもって3Gサービス（FOMA）の提供を終了する方針で、今後、競合他社との顧客争奪戦が活発化するとみられる。

