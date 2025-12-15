ハウステンボス、150万人超の個人情報流出か　不正アクセスで

テーマパーク「ハウステンボス」は12月12日、8月に発生した同社への不正アクセスに関する調査結果を公表。顧客情報など約150万件の個人情報が、外部に流出した可能性があることを明らかにした。
外部流出の疑いがある個人情報の概要は以下のとおり。クレジットカード情報は含まれていない。
●外部流出の疑いがある個人情報（概要）
■顧客に関する情報（約149万9300人分）
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・電話番号
・メールアドレス など
■役職員（退職者含む）と家族に関する情報（約3万7300人分）
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・マイナンバー情報
・健康診断結果
・障がいに関する情報 など
■取引先に関する情報（約9400人分）
・氏名
・社名
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・マイナンバー情報 など
12月12日現在、個人情報の流出は可能性の段階であり、実際の被害は確認されていない。
同社は本件の対象者に対して、順次、個別連絡をするとともに、心当たりのない電話やメールなどに注意するよう呼びかけている。
●問い合わせ窓口
ハウステンボス個人情報相談窓口
電話：0120-602-064
受付時間：9時〜17時（休業日を除く）