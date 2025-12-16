セイコーエプソンのレシートプリンターなどに脆弱性　ファームウェア更新を

Japan Vulnerability Notes（JVN）は12月16日、セイコーエプソン製の複数のプリンターの脆弱性情報を公開した。セイコーエプソンおよびエプソン販売も同日付で公表している。

本脆弱性は「スタックベースのバッファオーバーフロー（CVE-2025-66635）」と呼ばれるもので、JVNおよびセイコーエプソンによると、以下のような問題が生じることがあるという。

・ブラウザー版の設定画面「Web Config」「EpsonNet Config（Web版）」にログインしたユーザーにより、任意のコードを実行される（製品の設定初期化、別デバイスへPingパケット送信など）

脆弱性の影響を受ける製品は次のとおり。

レシートプリンター ・TM-H6000V

・TM-L100

・TM-m10

・TM-m30

・TM-m30Ⅱ

・TM-m30Ⅱ-H

・TM-m30Ⅱ-S

・TM-m30Ⅱ-SL

・TM-P60Ⅱ

・TM-P20

・TM-P80

・TM-T20Ⅱ

・TM-T20Ⅲ

・TM-T88Ⅵ

・TM-T88Ⅵ-iHUB

・UB-R04

・UB-E04 大判プリンター ・SC-P10050

・SC-P20050

・SC-P6050

・SC-P7050

・SC-P8050

・SC-P9050

・SC-T3250

・SC-T3255

・SC-T5250

・SC-T5250D

・SC-T5255

・SC-T5255D

・SC-T7250

・SC-T7250D

・SC-T7255

・SC-T7255D ページプリンター ・LP-M8170シリーズ

・LP-S180DN

・LP-S280DN

・LP-S380DN

・LP-S3250

・LP-S340DN

・LP-S3550

・LP-S4250

・LP-S440DN

・LP-S6160

・LP-S7160

・LP-S8160

・LP-S9070

・LP-S950

12月16日現在、上記リストのうち「UB-R04」を除く各製品については、すでに対策版のファームウェアを提供中だ。

一方、「UB-R04」については対策版ファームウェアの提供予定はなく、セイコーエプソンでは製品をファイヤーウォールで保護されたネットワーク内に設置するなど、同社の『セキュリティガイドブック』第3章に沿った対応をとるよう案内している。