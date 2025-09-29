セガは9月28日、2009年発売の「龍が如く3」をリメイクした「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」について、歌手の和田アキ子さんが出演決定したと発表した。

和田アキ子さんはサブストーリーのキャラクターの一人としてゲーム内に登場。主人公の桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」の仲間として戦うという。

この発表にユーザーは「最強参戦」「これ桐生でも勝てねぇだろ」「一緒に戦えるってマ？」「さすがに気になりすぎるｗ」と大盛り上がり。実在の人物を忠実にモデリングしてゲーム内に登場させる「龍が如く」シリーズならではの手法に、期待が高まっている。

ツッパリの龍は、桐生がレディースチームの隊長的な存在として戦っていくもの。バイクのカラーリングやチーム編成、特攻服のカスタマイズなどを楽しめる。和田アキ子さんがどのように出演するのか、続報に期待したい。

「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」は、2026年2月12日発売予定。桐生一馬を主人公とした本編と、強敵である峯義孝を主人公とした外伝が1本で楽しめるタイトルだ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA