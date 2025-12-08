セガは12月7日、シリーズ20周年を記念したファン投票企画「『龍が如く』キャラクター総選挙」の結果発表を行った。エントリー数は約1500名、上位10名は今後開催予定の舞台「龍が如く」に登場するという。10月31日から投票を受け付けており、公式番組の「カウントダウンパーティー」にて発表された。

1500人の名だたるキャラクターたちの頂点に輝いたのは、シリーズ主人公の桐生一馬……ではなく、「真島の兄さん」こと真島五郎に決定。なんと桐生のほぼダブルスコアを獲得し、その圧倒的な人気を見せつけた。

ユーザーからは「真島の兄さんおめでとう！」「人気えぐいな」「トミザワ舞台に出るのか…」「脚本どうなるんや」「冴島とエリックの追い上げがすげぇ」「ジャッジアイズの新作も楽しみにしてます！」など、祝福と驚きの声が寄せられている。

なお、真島五郎を主人公としたシリーズ最新作のスピンオフ作品「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」や、「龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut」などのリメイク作品も好評発売中。この機会にぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

©SEGA