セガは11月28日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、『龍が如く 極３』および『龍が如く３外伝 Dark Ties』の新たなゲーム情報を公開した。

本作の発売日は、2026年2月12日予定。通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。

■『龍が如く 極３』

●アサガオライフ：子どもたちに全力で向きあい、最高のパパとなれ！

沖縄で児童養護施設「アサガオ」を営む桐生。本作では、そんなアサガオでの子どもたちとの生活を楽しめる。料理、家庭菜園、宿題の世話、ミシンがけ、魚釣り、虫捕り……さまざまな家事や子どもたちとの交流を通じて、父親としても人間としても、桐生を成長させていこう。

桐生が父親として成長すればするほど、やれることも増えていく。日々の交流の中で絆を深めていくと、子どもたちそれぞれの絆ストーリーが発生。子どもたちが抱える想いや夢に対し真摯に向きあう、桐生の新たな一面や、心温まるドラマが楽しめるのだ。

●登場人物紹介

アサガオの子どもたち

太一

アサガオの子どもたち

宏次

アサガオの子どもたち

志郎

アサガオの子どもたち

三雄

アサガオの子どもたち

綾子

アサガオの子どもたち

理緒奈

アサガオの子どもたち

エリ

アサガオの子どもたち

泉

●絆ストーリー

アサガオの子どもたちとの絆を深めることで、それぞれの絆ストーリーが展開。友人との関係に悩む子や、将来の夢について葛藤する子、はたまた恋の悩みを抱える子も……。

子どもたちそれぞれの悩みや想いに向きあうことで、桐生は父親としても一歩ずつ成長していく。

・絆ストーリー 太一

アサガオでも小学校でも力なら負け知らずの太一。将来の夢はプロレスラー。そんなある日、楽勝だと思っていた子ども相撲大会で強敵に敗れてしまう。太一の初めての挫折に桐生はどう向きあっていくのか。

・絆ストーリー 理緒奈

夢に向かって頑張る理緒奈へ、プレゼントとして化粧品を買うことになった桐生。化粧品には疎い桐生だが、理緒奈のために懸命に知識を仕入れていく……。なんとか入手したプレゼントは喜んでもらえるのか？ 桐生の不器用ながらに頑張る姿は必見。

●パパランク

アサガオでの生活を通して、父親として成長していく桐生。その成長の指標となるのがパパランクだ。パパランクはさまざまな家事をこなすことで上がっていき、上がれば上がるほど桐生が器用になり、作れる料理も増えていく。

子どもたちのリクエスト料理を完成させることができれば、それをきっかけに心温まるアサガオの物語が展開していく。

●アサガオミニゲーム

アサガオでのさまざまな家事や子どもたちとの交流を、ミニゲームで楽しめる。スピーディーかつ美しくミシンを操り、雑巾やポーチを作っていく「さいほう」や、時間内により多くの虫を集めた者が勝者となる「むしとり勝負」など、子どもたちとの絆が深まるユニークなミニゲームが盛り沢山だ。

●アサガオ商店

アサガオでの生活で得られた野菜や手芸品などのアイテムは、アサガオ商店にて町内会の人々へ納品し、資金を稼げる。資金を使って設備を整えたり、食材を購入したりして、アサガオでの生活を充実させていこう。