セガは11月4日、2009年発売の「龍が如く3」をリメイクした「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」において、歌手の和田アキ子さんが演じるキャラクター情報を公開した。

和田アキ子さんはサブストーリーのキャラクターの一人としてゲーム内に登場。主人公の桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」の仲間として戦うという。

アッコさん（出演：和田アキ子さん）

圧倒的な知名度と人気を誇る大御所芸能人。タレントとしても歌手としても活躍している。沖縄・琉球街でロケをしていたところ、桐生と出会う。

桐生を気に入り、飲みや遊びに誘ってくれる気さくな姉御。なぜか喧嘩も異常に強い。昔、何かやっていたのだろうか……？

サブストーリーあらすじ

国民的な人気と知名度を誇る大御所芸能人・アッコさんは、自身の番組「アッコさんのおねがい！ぶらり旅」のロケのため、タレントの相棒・デマタと共に沖縄・琉球街を訪れていた。

沖縄の名産やオススメスポットを教えてもらうため、ロケに協力してもらう地元住民を探すアッコさんたち。すると、なんだか暇そうな桐生に目が留まり……

この発表にユーザーは「知ってるアッコさんの顔で嬉しいなぁ」「やっぱり掛け声はハァッ！なのだろうか」「モデリングがちゃんと作中設定の2009年前後くらいのアッコさんって感じする」「むしろ本編で操作したいまである」と大盛り上がり。

2025年10月31日配信の番組「龍スタTV」第44回では、ゲーム中に登場する様子を映像で紹介。あわせてチェックしてみては（36分あたり）。

「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」は、2026年2月12日発売予定。桐生一馬を主人公とした本編と、強敵である峯義孝を主人公とした外伝が1本で楽しめるタイトルだ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA