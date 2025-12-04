カプコンは12月3日、発売中の「モンスターハンターワイルズ」について、12月に実施予定の無料アップデートで予定している改善項目を発表した。全10項目が対象となる。

●「ドシャグマ」など歴戦の個体（★9）のイベントクエストを順次追加

●フォトモード中、編纂者に押され撮影時の構図がずれてしまう問題を解消

●セクレトの自動回避が発生しても使用中のアイテムがキャンセルされないように変更

●ナタから素材を一括で受け取る際、受け取るアイテムの一覧を表示するように

●支給品の確認時、アイテムポーチからアイテムを捨てる機能を追加

●「レア度8のアーティア武器」が強化可能に ゴグマジオスの素材が必要

●上位防具の「限界突破強化」が可能に 装飾品スロットも強化

●「精錬の火窯」で使う一部素材のポイントを上方修正

●重鎧玉を集めやすいイベントクエストの常設化、配信バウンティの報酬を増量

●フィールド上で★9リオレウスが出現するように

これは、ユーザーからの要望に対応・報告する「フィードバックレポート」の一環。カプコンはアップデートを通じてゲームの改善に取り組むとしており、これまでにも「ファストトラベル先の自動選択」設定を追加するなど、利便性を高める改善を続けてきた。

12月3日には「PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia」でグランドアワード、アクセシビリティアワード、ユーザーズチョイスアワードの3つを受賞。「皆様からのフィードバックをもとにアップデートを重ね、より快適で楽しい狩猟体験をご提供できるよう、全力で取り組んでおります」と、今後のアップデートにも意欲を見せた。

12月16日には新モンスター「ゴグマジオス」実装や季節イベント「交わりの祭事」を含む無料タイトルアップデート第4弾配信を予定している本作。第5弾以降もアップデートはあるのか、ファンからは期待が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

