カプコンは12月11日、公式番組「モンスターハンターショーケース」を本日17時より配信すると発表した。青森県沖を震源とする地震ならびに津波注意報が発表された状況を受けて、12月9日の配信を延期していた。

番組ではプロデューサーの辻󠄀本良三氏より、2026年3月13日発売の「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」と、12月16日に配信する「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細情報が公開される。

時間は約20分間としており、プレミア公開ではなく通常公開に変更されたとのことなので、いつでも視聴可能。「身の回りの状況に十分ご注意の上ご覧ください。」としている。

