カプコンは12月16日、「モンスターハンターワイルズ」の無料タイトルアップデート第4弾を配信した。追加モンスター「ゴグマジオス」が実装され、狩猟界隈は非常に盛り上がっている。

そんななか、一部のユーザーから「通信エラーで落とされる」という報告が相次ぐ事態に。ユーザー間でも検証勢がなにが原因か探りつつ対策を共有。19時ごろに公式Xにて不具合報告が告知され、タイトル画面の設定から「クロスプレイを無効にする」ことでエラー回避できるとされていた。

その後、20時ごろに公式の方で対応がなされ、通信エラー自体が解消。現在はクロスプレイ（異なるプラットフォームを交えたマルチプレイ）も可能となっている。

ユーザーからは「素早い復旧ありがとうございます！」「これでマルチプレイできる」「夜に間に合ってよかった」「大丈夫だ、俺たちは訓練されている」など、労いの声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

