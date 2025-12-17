狩猟過熱「モンハンワイルズ」通信エラー発生 現在は解消、クロスプレイ可能に
カプコンは12月16日、「モンスターハンターワイルズ」の無料タイトルアップデート第4弾を配信した。追加モンスター「ゴグマジオス」が実装され、狩猟界隈は非常に盛り上がっている。
そんななか、一部のユーザーから「通信エラーで落とされる」という報告が相次ぐ事態に。ユーザー間でも検証勢がなにが原因か探りつつ対策を共有。19時ごろに公式Xにて不具合報告が告知され、タイトル画面の設定から「クロスプレイを無効にする」ことでエラー回避できるとされていた。
その後、20時ごろに公式の方で対応がなされ、通信エラー自体が解消。現在はクロスプレイ（異なるプラットフォームを交えたマルチプレイ）も可能となっている。
ユーザーからは「素早い復旧ありがとうございます！」「これでマルチプレイできる」「夜に間に合ってよかった」「大丈夫だ、俺たちは訓練されている」など、労いの声が寄せられている。
【復旧報告】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) December 16, 2025
全てのプラットフォームで、マルチプレイ参加時に通信エラー「R359F-0-0」「R319F-0-0」が発生する場合がある問題が発生しておりました。
※現在は復旧しております。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫びいたします。#モンハンワイルズ#MHWildspic.twitter.com/7esOyahMec
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
