カプコンの販売する「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」が、現在958円（84％オフ）で販売中。通常5990円なので、非常にお買い得だ。

PlayStation 5／PlayStation 4版が本日12月15日23時59分まで、PC（Steam）は2026年1月6日までセールを実施中。PS5で遊びたい人は、今すぐ購入しよう。

本作はカムラの里を舞台に狩猟生活を楽しめる和風の「モンスターハンター」。翔蟲（かけりむし）というワイヤーアクション的なシステムで、縦横無尽・立体的に動けるのが特徴だ。登場モンスター数も「全78体」と非常に多く、狩り応えのある作品に仕上がっている。

当時Nintendo Switch版で遊んだ人なら、PC／PS5であらためてプレイすると、60fps（最大120fps）の滑らかさに驚くのではないだろうか。

今回のセールを受けてユーザーからは「やっすぅ」「今から遊べる人がうらやましい」「この値段で遊べていいゲームではない」「今からPS5でデビューして遅くないかな」「安いってレベルじゃねぇぞ！」など、大きな反響が寄せられている。なかには「Switch→Steam→PS5で2アカ目です」とムチャクチャ遊び倒している人も。

このお得な機会に、ぜひ「モンハンライズ」を遊んでみてはいかがだろうか。あらためて、PS5／PS4版のセールは本日12月15日23時59分まで、Steam版のセールは1月6日までとなる。

