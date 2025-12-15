カプコンは12月16日に「モンスターハンターワイルズ」にて、無料タイトルアップデート第4弾を配信する。メンテナンスの時間は8時50分～13時としており、メンテが終わったら追加モンスター「ゴグマジオス」や、冬の季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」が遊べるようになる。ここでは、準備しておきたいことをおさらいしておこう。

【容量／グラフィックドライバー】

今回のアップデートは非常に大きく、最大で約12GBの空き容量が必要。もしひっ迫しているようなら、ほかのゲームデータを削除するなどして容量を空けておこう。

Steam版については推奨ドライバーのバージョンが事前に案内されている。NVIDIA GeForceは「581.57以上」、AMD Radeonは「25.9.1以上」とのこと。ただし、AMD Radeonについては「25.10.2以上」のバージョンで一部問題が確認されているという。

【武器バランス調整の確認】

今回、14武器種すべてにバランス調整が入る。基本的には上方調整となっているので心配いらないとは思うが、新たにできることが増えていたりするので、自分の使う武器種だけでも調整内容を確認しておくと良い。

【ゴグマジオス準備】

まずクエストの受注条件が「HR100以上」なので、HRが足りてない人はほかのクエストを達成してHRを上げよう。HRを上げやすい期間限定クエスト「収棘のエニグマ」などをこなすと効率アップだ。

続いて武器の用意だが、公式からは「火属性と龍属性」の武器を1本ずつ用意し、持ち替えて戦うことが推奨されている。武器種にもよるが、火属性ならヌ・エグドラかリオレウス、龍属性ならアルシュベルドやゴア・マガラの武器がオススメだ。もちろんアーティア武器が作れるならそれでもOK。

また、防具の強化システムが拡張され、上位防具の強化限界が引き上げられる。防御力だけでなく装飾品スロットも増えるので、よりスキルを発揮しやすくなるという寸法だ。アップデート後はぜひ防具を強化し、より倒れにくい不屈の防御力を手に入れよう（鎧玉も手に入りやすくする調整あり）。

プレイヤー4人、サポートハンター4人の最大8人で挑むことになるという「巨戟龍（きょげきりゅう）ゴグマジオス」。ぜひとも「モンハンワイルズ」1つの区切りとして、討伐を目指したい。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。