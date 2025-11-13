カプコンは11月12日、発売中の「モンスターハンターワイルズ」について、12月16日に配信することが決まった無料タイトルアップデート第4弾で登場する追加モンスター「巨戟龍ゴグマジオス」について、事前に準備できる攻略情報を多数公開した。まとめると以下の通り。

①必要HRは100から

②火属性と龍属性の武器がオススメ

③アーティア武器の生産素材を入手できるクエストが常設配信に

④アプデ後は防具の「限界突破強化」が可能に

⑤アプデ後は鎧玉とナナイロカネの精錬を緩和

⑥アプデ後は★9リオレウス登場

⑦武器バランスの上方調整を予定

まずHRは100以上になっていないとクエスト受注もできないので、最優先で上げておこう。次にゴグマジオスは火属性で肉質がやわらかくなり、龍属性が弱点になる仕様なので、それぞれ1本ずつ武器を用意しておき、途中で持ち替えながら戦うスタイルがオススメとのこと。

そのため、各属性のアーティア武器を作っておくのがいいだろう。必要な素材は、常設配信となったイベントクエスト「異国の空と王」と「主亡き爪」を周回して集めるのがオススメだという。

12月16日のアップデート後には、防具がさらに強化可能となる。いまのうちに鎧玉を集めておくとスタートダッシュで新機能を活用できるだろう。

精錬の火窯での「ナナイロカネの精錬」と「鎧玉の精錬」において、これまで精錬にあまり使用されていなかった素材も活用しやくなるよう、一部素材の精錬値の上方調整を行う予定とのこと。精錬はアップデート後まで待った方がお得かもしれない。

また、重鎧玉を集めやすい新たなイベントクエストを常設配信し、配信バウンティにおける鎧玉(重鎧玉含む)の入手量を増量するとのこと。今まで以上に防具の強化がしやすくなるのは素直にありがたい。

アップデートまで約1ヵ月。万全の態勢でゴグマジオスへ挑めるよう、今のうちに準備を進めておいてはいかがだろうか。

なお、アップデート情報の続報は12月上旬配信を予定している「モンスターハンターショーケース」にて公開予定。あわせて「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報もお届けするとのこと。楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。