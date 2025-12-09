カプコンは12月9日、公式番組「モンスターハンターショーケース」の配信延期を発表した。青森県沖を震源とする地震ならびに津波注意報が発表されている状況を受けてのこととなる。

本来なら、12月9日午前7時より「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」と「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細情報が公開される予定だった。

今回の延期発表を受け、ユーザーからは「英断です。素晴らしい」「楽しみにしてたけどこれは仕方ない」「人命と安全が優先」「早朝からスケジュール調整お疲れさまです」など、理解と労いの声が寄せられている。

こうした災害時の動きは以前に別のゲームでも起きており、賞賛されていた。ゲームの発表に気を取られて避難が遅れないようにすること、およびSNSの情報混線を防ぐことなどの効果が指摘されている。

記事執筆時点で延期後の日程は不明。続報が入り次第お伝えしたい。

©CAPCOM