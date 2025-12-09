震度6強地震 「モンハン」動画配信延期 理解と労いの声集まる
カプコンは12月9日、公式番組「モンスターハンターショーケース」の配信延期を発表した。青森県沖を震源とする地震ならびに津波注意報が発表されている状況を受けてのこととなる。
青森県沖を震源とする地震ならびに津波注意報が発表されている状況を鑑みて本日7時より配信を予定しておりました「モンスターハンターショーケース」の配信を延期させていただきます。— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) December 8, 2025
延期後の日程については決まり次第、改めてお知らせいたします。
皆様の安全を心からお祈りいたします。#MHWilds… https://t.co/Xb3HJxxre3
本来なら、12月9日午前7時より「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」と「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細情報が公開される予定だった。
今回の延期発表を受け、ユーザーからは「英断です。素晴らしい」「楽しみにしてたけどこれは仕方ない」「人命と安全が優先」「早朝からスケジュール調整お疲れさまです」など、理解と労いの声が寄せられている。
こうした災害時の動きは以前に別のゲームでも起きており、賞賛されていた。ゲームの発表に気を取られて避難が遅れないようにすること、およびSNSの情報混線を防ぐことなどの効果が指摘されている。
記事執筆時点で延期後の日程は不明。続報が入り次第お伝えしたい。
