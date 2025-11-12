「モンハンワイルズ」無料アップデート第4弾、12月16日配信 「巨戟龍ゴグマジオス」襲来
カプコンは11月12日、発売中の「モンスターハンターワイルズ」について、無料タイトルアップデート第4弾の配信日を12月16日に決定したと発表した。
第4弾では追加モンスターの「巨戟龍ゴグマジオス」をはじめ、交わりの祭事、エンドコンテンツの拡充、武器バランスの調整やゲームの安定性向上などを予定しているという。
ユーザーからは「マジ久しぶりで楽しみ」「背中に見えるのはなんだ？撃龍槍じゃない…？」「龍灯の専用マップくるか」「レギオス装備で4Gのボスに挑む構図アツイ」「鎧玉あつめなきゃ」など、イメージビジュアルからわかる考察や期待の声などが寄せられていた。
続報は12月上旬配信を予定している「モンスターハンターショーケース」にて公開予定。あわせて「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報もお届けするとのこと。続報に期待しよう。
【タイトルアップデート第4弾】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) November 11, 2025
配信日が12月16日(火)に決定！
巨戟龍 ゴグマジオスの登場に加え、エンドコンテンツの拡充や季節イベント「交わりの祭事」も！
さらに、武器バランスの調整やゲームの安定性向上など、各種改善も予定しています。
詳細は今後の情報をお待ちください！#MHWilds… pic.twitter.com/dKdjZT5Vwz
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
