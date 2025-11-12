カプコンは11月12日、発売中の「モンスターハンターワイルズ」について、無料タイトルアップデート第4弾の配信日を12月16日に決定したと発表した。

第4弾では追加モンスターの「巨戟龍ゴグマジオス」をはじめ、交わりの祭事、エンドコンテンツの拡充、武器バランスの調整やゲームの安定性向上などを予定しているという。

ユーザーからは「マジ久しぶりで楽しみ」「背中に見えるのはなんだ？撃龍槍じゃない…？」「龍灯の専用マップくるか」「レギオス装備で4Gのボスに挑む構図アツイ」「鎧玉あつめなきゃ」など、イメージビジュアルからわかる考察や期待の声などが寄せられていた。

続報は12月上旬配信を予定している「モンスターハンターショーケース」にて公開予定。あわせて「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報もお届けするとのこと。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

