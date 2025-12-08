このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第205回

Unihertz「Titan 2」

俺は即買い！物理キーボードの満足感溢れたスマホが萌え過ぎる

2025年12月08日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
arrows

　現代のスマートフォンは、細部のデザインは違っていても、すべて似たり寄ったりの形をしています。そんな中にあって、Unihertz「Titan 2」はまるで生きた化石のように物理キーボード（QWERTY）を搭載した希少な存在です。

　いくらフリック入力に慣れても、やはり物理的なキーボードの感触にはかないません。ニッチな製品ではあるのでしょうが、これが欲しいという人にはたまらない存在のはずです。昔ながらの文字入力スタイルが好きな方、スマホでも効率重視で操作したい方に特にオススメです。

　5G対応でAndroid 15を搭載、性能面でもまずまずで最新スマホに大きく負けているわけではありません。さらに背面の小さなセカンドディスプレーも楽しめ、単なる懐古趣味に留まらず未来的な使い心地を実現します。その魅力と注意点を次ページで詳しく紹介します！

【目次】この記事で書かれていること：

Titan 2のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）物理キーボードの打鍵感が最高
2）横幅90mm弱と大きいが案外重くは感じない
3）キーボードで操作性が広がる＆背面ディスプレーも楽しい

購入時に注意したいポイント
1）サイズは大きめで普通のスマホとは違う
2）標準の日本語入力は微妙なので追加が必要

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン