現代のスマートフォンは、細部のデザインは違っていても、すべて似たり寄ったりの形をしています。そんな中にあって、Unihertz「Titan 2」はまるで生きた化石のように物理キーボード（QWERTY）を搭載した希少な存在です。

いくらフリック入力に慣れても、やはり物理的なキーボードの感触にはかないません。ニッチな製品ではあるのでしょうが、これが欲しいという人にはたまらない存在のはずです。昔ながらの文字入力スタイルが好きな方、スマホでも効率重視で操作したい方に特にオススメです。

5G対応でAndroid 15を搭載、性能面でもまずまずで最新スマホに大きく負けているわけではありません。さらに背面の小さなセカンドディスプレーも楽しめ、単なる懐古趣味に留まらず未来的な使い心地を実現します。その魅力と注意点を次ページで詳しく紹介します！