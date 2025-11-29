USB ACアダプターはこれ買い？ ブラックフライデーで見つけた大手メーカーのお手頃製品

ノートPC、スマートフォン、タブレットと現代はUSB Type-C経由で充電する機器が花盛り。ASCII読者なら、USB ACアダプターはカバンの中に入れているであろうデバイスの代表格でしょうが、電気関連だけに安心して使える製品を選びたいところ。そこでAmazonブラックフライデーで、大手メーカーのお手頃製品を探しました！ ちなみにどの製品もプラグは折りたたみ可ですよ！

65W／100W／140W、サイズも価格も変わってくるので

自分に合った製品を選びたい！

まずはバッファローのシンプルな外観の製品。単ポートなら65W、2ポート同時なら45W＋20WとノートPCとスマホの同時利用が可能です。PPSもサポートで対応スマホなら、より効率よく充電可能です。

本体サイズは約38×41×53mmで、重量は約120g。日常的に持ち運ぶのにも適しているでしょう。価格は22％オフの2950円。

続いては、エレコムの100W＆3ポート対応モデル。単ポートだと最大100W、2ポートだと70W＋30WでノートPCもギリギリ2台可能、3ポートだと70W＋12W＋12WでノートPC＋スマホ2台になるでしょうか。本体サイズは約55.5×40.6×46.6mmで、重量は約185g。価格は4490円。

大画面のMacBook Proなど、消費電力が大きいノートPCと組み合わせて使うなら、単ポート最大140WのAnker製のこちらのモデルで。2ポートでも70W＋70WでノートPC2台は余裕、3ポートでも65W＋45W＋30Wで使えます。約69×69×36mm／約275gとやや大柄ですが、複数の機器を同時に使うなら適しているでしょう。セールでの価格は35％オフの8490円！