Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第76回

USB ACアダプターはこれ買い？ ブラックフライデーで見つけた大手メーカーのお手頃製品

2025年11月29日 11時30分更新

文● 二子／ASCII

　ノートPC、スマートフォン、タブレットと現代はUSB Type-C経由で充電する機器が花盛り。ASCII読者なら、USB ACアダプターはカバンの中に入れているであろうデバイスの代表格でしょうが、電気関連だけに安心して使える製品を選びたいところ。そこでAmazonブラックフライデーで、大手メーカーのお手頃製品を探しました！　ちなみにどの製品もプラグは折りたたみ可ですよ！

AC
Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

65W／100W／140W、サイズも価格も変わってくるので
自分に合った製品を選びたい！

　まずはバッファローのシンプルな外観の製品。単ポートなら65W、2ポート同時なら45W＋20WとノートPCとスマホの同時利用が可能です。PPSもサポートで対応スマホなら、より効率よく充電可能です。

　本体サイズは約38×41×53mmで、重量は約120g。日常的に持ち運ぶのにも適しているでしょう。価格は22％オフの2950円。

Image from Amazon.co.jp
バッファロー 充電器 Type-C 65W USB PD Power Delivery 3.0 PPS 急速充電 GaN 窒化ガリウム 折り畳み式 コンセント プラグ PSE適合 【 iPhone 17 / 16 / 15 / iPad/Android/Macbook/Windows 対応】 BSACPD6505C2BK
ブラックフライデーで「バッファロー BSACPD6505C2BK」を入手
 

　続いては、エレコムの100W＆3ポート対応モデル。単ポートだと最大100W、2ポートだと70W＋30WでノートPCもギリギリ2台可能、3ポートだと70W＋12W＋12WでノートPC＋スマホ2台になるでしょうか。本体サイズは約55.5×40.6×46.6mmで、重量は約185g。価格は4490円。

Image from Amazon.co.jp
エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC113100BK
ブラックフライデーで「エレコム EC-AC113100BK」を入手
 

　大画面のMacBook Proなど、消費電力が大きいノートPCと組み合わせて使うなら、単ポート最大140WのAnker製のこちらのモデルで。2ポートでも70W＋70WでノートPC2台は余裕、3ポートでも65W＋45W＋30Wで使えます。約69×69×36mm／約275gとやや大柄ですが、複数の機器を同時に使うなら適しているでしょう。セールでの価格は35％オフの8490円！

Image from Amazon.co.jp
Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル シルバー【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 MacBook PD対応Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種
ブラックフライデーで「Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C＆USB-Cケーブル」を入手
 

