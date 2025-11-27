ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月27日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、対象のゲームを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年12月2日～2026年1月5日まで。

12月は、バンダイナムコエンターテインメントが贈るPvPvEシューター「SYNDUALITY Echo of Ada」がフリープレイに登場。プレイヤーはパートナーAIとともにメカへ乗り込み、異形の生物と戦いながら資源の回収を目指す。その際、ほかのプレイヤーを襲撃したり、逆に襲撃されることもあるのが特徴となる。

また、数々のアワードを受賞した「Horizon Zero Dawn」を元に作られた「LEGO ホライゾン アドベンチャー」や、天国の悪霊退治をテーマにした一人称アクションゲーム「ネオン・ホワイト」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「SYNDUALITYもうフリプ落ちかぁ」「SYNDUALITY気になるわ～」「シンデュア早すぎんか」「初心者増えるなら自分も最初からやりたい」「シンデュアは300時間遊べるゲームです！皆さんどッスか!?」と「SYNDUALITY」に言及する声が多かった。

いっぽう、「ネオン・ホワイトのフリプは激アツ」「ネオン・ホワイトはすごく戦闘が面白いのでオススメ」「LEGOホライゾンは地味に嬉しい」「子どもの影響でLEGOはまってるからホライゾン、ちょっと気になる」と、他2作に喜ぶ声も寄せられている。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

『SYNDUALITY Echo of Ada』

・発売元：バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット：PlayStation 5（PS5）

・ジャンル：アクション、シューティング

・提供期間：2025年12月2日～2026年1月5日

©MAGUS / SYNDUALITY™&©Bandai Namco Entertainment Inc.

『LEGO ホライゾン アドベンチャー』

・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット：PS5

・ジャンル：アクション

・提供期間：2025年12月2日～2026年1月5日

©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Horizon Adventures is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

『ネオン・ホワイト』

・発売元：Annapurna Interactive

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：アクション

・提供期間：2025年12月2日～2026年1月5日

© 2020-22 Little Flag Software, LLC. Developed by Ben Esposito. Under Exclusive License by Annapurna Interactive. All rights reserved.