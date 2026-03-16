【驚異の297円】バンナムのPvPvEシューター「SYNDUALITY Echo of Ada」Steam版が95％オフ
バンダイナムコエンターテインメントは3月16日、エクストラクションシューター「SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）」について、Steam版の期間限定95％セールを開催したと発表。3月20日2時まで、なんと297円という破格の安さで購入できる。
本作は、メカ「クレイドルコフィン」に乗り込み、AIパートナー・メイガスとともに探索して資源を持ち帰るPvPvEシューター。エネミーとの戦闘に加え、ほかのプレイヤーとの共闘あるいは敵対という駆け引きを楽しめる。
また、いわゆる大型アップデートに位置づけされるSEASON4の制作も決定。SEASON3のときは、新マップ「汚染森林」の実装や、ソロモード「アメイジア事故調査委員会」の最終章などが追加された。
ぜひこのお得な機会に、「SYNDUALITY Echo of Ada」をプレイしてみてはいかがだろうか。セール期間は3月20日2時までと短いので、お早めに。
【ゲーム情報】
タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）
ジャンル：エクストラクションシューター
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
パッケージ版：発売中（2025年1月16日）
PS5／XSX|Sダウンロード版：配信中（2025年1月23日）
Steamダウンロード版：配信中（2025年1月24日）
価格：
スタンダードエディション：5940円（ダウンロード版）
デラックスエディション：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1990円（ダウンロード版）
デラックスエディション特装版：1万2540円（パッケージ版）
デラックスエディション超特装版：2万3980円（パッケージ版）
※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。
プレイ人数：1～12人（オンライン時）
CERO：C（15才以上対象）
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