Bungieは1月20日、新作PvPvEサバイバル脱出シューター「Marathon（マラソン）」を3月6日に発売すると発表した。プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）に対応する。

本作は、「Halo」「Destiny」の開発陣が贈るPvPvEサバイバル脱出型FPS。ダークな世界観の「タウ・セティIV」を舞台に、最大3人組のクルーで探索し、貴重品を持ち帰ろう。

ほかのPvPvE作品と同様、物資を持ち帰ることで装備をアップグレードしたり、保管庫を拡張したりできる。

公式の説明文の中には「シーズン1の後半には、格付けモードで己のスキルを試し、その名を轟かせよう。」という文言もあり、よりPvPに傾倒したプレイスタイルが推奨されているように見える。

ユーザーからは「ロールがあるのは好み」「面白そうだけど目が痛くなりそう」「世界観とデザインが刺さりすぎるぜ」「ArcRaiders勢からするとやるしかない」など、期待する声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Marathon（マラソン）

ジャンル：PvPvEサバイバル脱出シューター

販売：Bungie

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年3月6日予定

価格：4480円

© 2026 Bungie, Inc. All rights reserved. Marathon、Marathonロゴ、Bungie、およびBungieロゴは、Bungie, Inc.の商標です。