ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月30日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、対象のゲームを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年11月4日～12月1日まで。

11月は、Annapurna Interactiveより「ストレイ（STRAY）」がフリープレイに登場。プレイヤーは見知らぬ街に迷い込んだ1匹の猫となり、謎めいたサイバーシティを歩き回って脱出を目指す。猫のリアルっぽさが尋常でないと発売当初話題を呼んだ作品で、猫好きなら必見の一作だ。

また、EAが贈る究極のレーシングゲーム「EA SPORTS™ WRC 24」や、史上最高にグダグダな物理演算システムを用いたグダグダな戦闘シミュレーションゲーム「Totally Accurate Battle Simulator」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「STRAY来たー」「猫ちゃん研究した素晴らしいゲーム」「あの一世を風靡した猫が」「え、ねこちゃん無料でいいんですか!?」と「ストレイ」に言及する声が多く大人気。「WRC24は買うか悩んでたからめっちゃ嬉しい」「tabs遊べるの嬉しい」と、他2作にも喜ぶ声が。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

『ストレイ』

・発売元：Annapurna Interactive（開発：BlueTwelve Studio）

・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）

・ジャンル：アドベンチャー

・提供期間：2025年11月4日～12月1日

©2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

『EA SPORTS™ WRC 24』

・発売元：エレクトロニック・アーツ

・フォーマット：PS5

・ジャンル：ドライビング、レース

・提供期間：2025年11月4日～12月1日

© 2025 Electronic Arts Inc.

『Totally Accurate Battle Simulator』

・発売元：LANDFALL GAMES AB

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：アクション、シミュレーション

・提供期間：2025年11月4日～12月1日

© 2016, Landfall Games AB. Landfall Games, Totally Accurate Battle Simulator, and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Landfall Games AB. All rights reserved.