【無料ゲーム】洞窟サンドボックス「コアキーパー」フリープレイに 1月6日からPS Plusで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月6日より、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）で対象のゲームが遊び放題になる「フリープレイ」のラインアップを更新する。今回は新たに3本のタイトルを提供。期間は2月2日まで。
2026年最初の「フリプ」には、地下世界を舞台に冒険を楽しめるサンドボックスアドベンチャーゲーム「Core Keeper（コアキーパー）」が登場。農業や釣りといったスローライフ系の要素や、強大なボス戦・基地づくりなどクラフト系の楽しみもある。最大8人のマルチプレイにも対応している人気作品だ。
また、車をカスタマイズしてストリートを爆走する「Need for Speed Unbound」と、ディズニーのミッキーマウスが魔法の筆で冒険を繰り広げる「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」もフリープレイの対象となっている。
これを受けたユーザーからは「コアキーパー買おうと思ってたから嬉しい！」「ディズニー、気になります」「アンバウンド、やったことなかったからありがてぇ」「正月にやりたかったな」など感謝の声が寄せられている。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
『Core Keeper』
・発売元：Game Source Entertainment
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション
・提供期間：2026年1月6日～2月2日
© 2024 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as ‘Fireshine Games’. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.
『Need for Speed Unbound』
・発売元：エレクトロニック・アーツ
・フォーマット：PS5
・ジャンル：ドライビング／レース
・提供期間：2026年1月6日～2月2日
© 2025 Electronic Arts Inc.
『ディズニー エピックミッキー：Rebrushed』
・発売元：THQ Nordic
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・提供期間：2026年1月6日～2月2日
© 2010-2024 Disney. © 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. Unreal Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。