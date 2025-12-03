ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月3日、プレイステーション公式X（Twitter）にて、PlayStation 5発売5周年を記念し、「#PS5最高の瞬間キャンペーン」を開催した。期間は12月4日23時59分まで。

応募方法は、公式X（@PlayStation_jp）をフォローし、対象の投稿の画像をタップして、あなたが考える“PS5最高の瞬間”を投稿すること。

応募にあたると、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」「PlayStation Portal リモートプレーヤー」「PlayStation VR2」の5点セットが抽選で5名にプレゼントされる。

ユーザーからは「ゲームで圧倒的な風景に出会った時」「仲間とスクショを撮りまくってる時」「PS5の初回抽選に当たった時」「プラチナトロフィー獲得の時」「他ハードと比べてファストトラベルが爆速だった時」「心が折れかけた難敵を撃破した時」など、さまざまな“最高の瞬間”が寄せられていた。

もし応募にあたれば周辺機器を含めたPS5一式が揃うので、ぜひ自分の思う「最高の瞬間」を投稿してみてはいかがだろうか。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

※ 「PlayStation」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。