「PS5」5人にプレゼント！ 発売5周年キャンペーン
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月3日、プレイステーション公式X（Twitter）にて、PlayStation 5発売5周年を記念し、「#PS5最高の瞬間キャンペーン」を開催した。期間は12月4日23時59分まで。
応募方法は、公式X（@PlayStation_jp）をフォローし、対象の投稿の画像をタップして、あなたが考える“PS5最高の瞬間”を投稿すること。
応募にあたると、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」「PlayStation Portal リモートプレーヤー」「PlayStation VR2」の5点セットが抽選で5名にプレゼントされる。
ユーザーからは「ゲームで圧倒的な風景に出会った時」「仲間とスクショを撮りまくってる時」「PS5の初回抽選に当たった時」「プラチナトロフィー獲得の時」「他ハードと比べてファストトラベルが爆速だった時」「心が折れかけた難敵を撃破した時」など、さまざまな“最高の瞬間”が寄せられていた。
もし応募にあたれば周辺機器を含めたPS5一式が揃うので、ぜひ自分の思う「最高の瞬間」を投稿してみてはいかがだろうか。
1⃣2⃣月3⃣日はプレイステーションの日🎊— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 2, 2025
さらに今年はPS5®が発売5周年🎮！
感謝の気持ちを込めて、
《PS5を最高に楽しめる5点セット》
を抽選で5名様にプレゼント🎁✨️
📝応募方法
❶@PlayStation_jp をフォロー
❷画像をタップして、あなたが考える"PS5最高の瞬間"を投稿
