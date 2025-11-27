Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第57回
ボイスレコーダーはAI文字起こし対応モデルがビジネスパーソンの必携品 ブラックフライデーで買うべし！
2025年11月27日 08時00分更新
現代のビジネスパーソンの必携品と言えるのがボイスレコーダー。特にAIサービスと連携して、高精度な文字起こしや議事録再生機能に対応したモデルを選ぶべし！ と言えます。Amazonブラックフライデーでは、その人気モデルも対象になってます！
AIボイスレコーダーの代表格「Plaud Note」もオトクに
まずは、一般層にも知名度急上昇中の「Plaud Note」。胸ポケットに楽々と入る2.9mm／30gの薄型軽量筐体がうれしいほか、AI文字起こしも月300分まで無料プランで利用可能。さらに便利なのは付属のMagSafe対応ケースと組み合わせると、通話の録音にも利用できます。まさに必携品でしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Plaud Note AI ボイスレコーダー ワンタッチ録音 文字起こし 先端LLMによる要約 ICレコーダー 携帯/PCアプリ連動 通常録音/通話録音モード 極薄 64GB大容量 発言者識別 音声インポート AI人声強化 議事録自動作成 マインドマップ 30時間連続使用 Bluetooth接続 iphone&Android対応 専用ケース付属 会議/授業/インタービューなどに適用 ブラック
Plaud Noteのピン型モデルと言えるのが、「Plaud NotePin」。こちらは付属のピンやクリップで服に挟んだり、オプションのネックストラップやリストバンドと組み合わせて、ネックレスや腕時計のように使うことも可能です。本体が16.6gと軽量で、iPhoneの探す機能で見つけることが可能なのも便利な点です。価格はこちらも2万2000円。
|Image from Amazon.co.jp
|Plaud NotePin AI ボイスレコーダー【通常版】AI文字起こし/要約 ウェアラブルAIツール カプセル型 先端LLM活用 ワンタッチ録音 アプリ連動 112言語対応 発言者識別 編集可能 20時間連続使用 音声インポート Bluetooth接続 スマホ/パソコン対応 専用マグネットピン/クリップ付属 軽量 64GB大容量 録音機 小型 議事録/講義ノート/ボイスメモ/会話記録 グレー
Plaud Noteのライバル製品とも言えるのが、「Notta Memo」。こちらもセール中で、価格は28％オフの1万6992円。会議や対面での録音のほか、スマホと組み合わせての通話録音が可能だったり、月300分の無料文字起こしが可能なのも同等。翻訳機能や即時文字起こし機能も利用できます。
|Image from Amazon.co.jp
|Notta Memo AI ボイスレコーダー ワンタッチ録音 文字起こし/リアルタイム翻訳/要約/話者識別機能 世界の主流言語に対応 通話/会議録音モード 会議・面談・講演内容自動整理 Bluetooth&Wi-Fiデータ自動同期 5つのマイク搭載 スマホ・PCアプリ連携 会議ツール連携可 iPhone&Android対応 専用マグネットケース付属 2000時間録音可能
この連載の記事
-
第58回
Apple激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air 学生さんにもオススメ！
-
第56回
AVまだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ
-
第55回
ゲーム【32％オフ】レバーレスアケコンが1万円切り! レバーレス入門ならAmazonブラックフライデーで「Haute42 T16 PRO」買おう
-
第54回
トピックス【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー
-
第53回
ゲーム配信者向けのチートデバイス「Stream Deck」がお買い得！ Amazonブラックフライデー
-
第53回
グルメ【30％オフ】ヤマモリのタイカレーセットが最安値！Amazonブラックフライデーでオススメのまとめ買い保存食
-
第52回
ゲーム【59％オフ】アトラスの傑作RPG「メタファー：リファンタジオ」ダウンロード版より安く買える Amazonブラックフライデー
-
第51回
グルメ【51％オフ】マルちゃん赤いきつねと緑のたぬき、スーパーより安いかも。Amazonブラックフライデー
-
第50回
グルメお金持ちになるために大事なことを教えるよ…Amazonブラックフライデーでツナ缶を買うんだ。いいかい、ツナ缶を買うんだよ…
-
第49回
PCパーツAmazonブラックフライデーでは、自作PCユーザーがいずれ必ず必要になるネジザウルスを買っておきましょう
- この連載の一覧へ