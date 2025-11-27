ボイスレコーダーはAI文字起こし対応モデルがビジネスパーソンの必携品　ブラックフライデーで買うべし！

現代のビジネスパーソンの必携品と言えるのがボイスレコーダー。特にAIサービスと連携して、高精度な文字起こしや議事録再生機能に対応したモデルを選ぶべし！ と言えます。Amazonブラックフライデーでは、その人気モデルも対象になってます！

AIボイスレコーダーの代表格「Plaud Note」もオトクに

まずは、一般層にも知名度急上昇中の「Plaud Note」。胸ポケットに楽々と入る2.9mm／30gの薄型軽量筐体がうれしいほか、AI文字起こしも月300分まで無料プランで利用可能。さらに便利なのは付属のMagSafe対応ケースと組み合わせると、通話の録音にも利用できます。まさに必携品でしょう。

Plaud Noteのピン型モデルと言えるのが、「Plaud NotePin」。こちらは付属のピンやクリップで服に挟んだり、オプションのネックストラップやリストバンドと組み合わせて、ネックレスや腕時計のように使うことも可能です。本体が16.6gと軽量で、iPhoneの探す機能で見つけることが可能なのも便利な点です。価格はこちらも2万2000円。

Plaud Noteのライバル製品とも言えるのが、「Notta Memo」。こちらもセール中で、価格は28％オフの1万6992円。会議や対面での録音のほか、スマホと組み合わせての通話録音が可能だったり、月300分の無料文字起こしが可能なのも同等。翻訳機能や即時文字起こし機能も利用できます。