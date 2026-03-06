西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第218回
空冷CPUクーラー「A620F-BK」がオススメ!!
かなりコンパクトなのにしっかり冷却するスゴいやつ！ドスパラセレクトから初の空冷CPUクーラーが登場：ドスパラ大阪・なんば店
2026年03月06日
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ドスパラセレクトの空冷CPUクーラー「A620F-BK」です。
A620F-BKは、ドスパラが展開するプライベートブランド「ドスパラセレクト」から登場した空冷CPUクーラー。これまで数多のPCパーツをリリースしてきた同ブランドですが、空冷CPUクーラーの展開は今回が初となります。
本製品は、120mmファンを2基搭載するツインタワー型のサイドフロー構造です。ヒートシンクには6mm径のヒートパイプを6本使用しており、冷却能力はTDP 275Wまで対応。対応ソケットは、IntelがLGA 1851/1700/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5となります。
付属ファンの仕様は、サイズ120×120×25mm、回転数500〜2200RPM（±10%）。最大風量86.73CFM、静圧3.2mmH2O、ノイズは最大32dB(A)。ベアリングはFDB（流体動圧軸受）です。
全体の外形寸法は142.5（W）×130（D）×157.5（H）mm。保証期間は5年間と長く、さらに90日間物損保証が付帯するのもポイントです。
前川さんによると、A620F-BKは「高さ157.5mmと比較的コンパクトな設計ながら、6本のヒートパイプと大風量ファンの組み合わせによって、TDP 275Wという高い冷却性能を実現している点が優秀」とのこと。このスペックであれば、現行のハイエンドCPUにも十分対応しますね。
また、5年保証と90日間物損保証が付属します。これは組み立て時の不慮の事故をカバーするもので、例えば「装着時にうっかり床に落としてフィンを曲げてしまった」といった、ユーザー側の過失による破損も保証の対象となります。
2月の規約改定により、ドスパラセレクトの全製品にこの物損保証が適用されるようになったとのこと。PCパーツの扱いに慣れていない自作初心者にとって、これほど心強い味方はありませんね。
新生活応援キャンペーン＆春の買取祭りを開催中！
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では「新生活応援キャンペーン」および「春の買取祭り」を開催中です。
新生活応援キャンペーンでは、期間中に合計1000円以上の製品を購入し、エントリーすることで、抽選で1000人にドスパラポイントを最大全額還元（上限10万ポイント）。期間は4月2日の閉店時まで。詳細は特設サイトをご確認ください。
さらに、春の買取祭りでは、ビデオカードやメモリー、ノートPCの買取額を査定に応じてアップ中。ビデオカードとノートPCは最大3000円、メモリーは最大1500円の増額となります。
対象品目によって終了日が異なるため（ビデオカードは3月16日まで、メモリーは3月23日まで、ノートPCは3月30日まで）、詳細は各特設サイトでチェックしてください。
この春、PCの新調で余ったPCパーツがある人は、ぜひドスパラ大阪・なんば店へ持ち込んで、賢くポイントや現金をゲットしましょう！
