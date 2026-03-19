西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第223回
マザーボード「B850 Rock WiFi 7」がオススメ!!
ASRockの“Rock”を冠するマザーボード新シリーズが登場！モダンでシンプルなデザインがとてもイイ：ドスパラ大阪・なんば店
2026年03月19日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ASRockのマザーボード「B850 Rock WiFi 7」です。
B850 Rock WiFi 7は、ASRockの社名にもある「Rock」を冠した新シリーズのマザーボードで、高品質・高耐久をうたっています。ATXフォームファクターの「B850 Rock WiFi 7」と、Micro ATXフォームファクターの「B850M Rock WiFi 7」が同時にリリースされました。
チップセットはAMD B850で、CPUソケットはSocket AM5を採用。CPUはAMDの「Ryzen 7000/8000/9000」シリーズに対応します。
ATX版のB850 Rock WiFi 7では、電源回路に9+2+1構成のDr.MOSを採用。メモリースロットは4基で、最大256GBまで搭載可能です。メモリー速度はDDR5-8000+（OC）までサポートしています。
拡張スロットは、PCIe 5.0x16スロット×1、PCIe 4.0x16スロット（x4動作）×1、PCIe 4.0x1スロット×2を備えます。ストレージ用のM.2スロットはPCIe 5.0x4が1基とPCIe 4.0x4が1基。SATA 6Gポートは4基搭載しています。
バックパネル側のインターフェースは、USB 2.0 Type-A×4、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen2 Type-A、USB 3.2 Gen2 Type-C、HDMI、2.5Gbps LAN、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力を備えます。無線通信は最新のWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートしています。
フロントパネル用のピンヘッダには、USB 2.0 Type-A×4、USB 3.2 Gen1 Type-A×4、USB 3.2 Gen1 Type-Cが備わっています。
前川さんによると、新登場のB850 Rock WiFi 7は、とてもシンプルなデザインが特徴のマザーボードだといいます。基板上の各ヒートシンクも極めてソリッドな意匠で装飾はほぼなく、LEDなどによる発光機能もあえて搭載していません。
機能や性能面では、同社の「Pro」シリーズに近い構成となっており、必要な機能は一通りそろっています。過度な装飾を排し、よりシンプルな見た目を求める人にはB850 Rock WiFi 7がオススメとのことです。
最大全額還元のチャンス！ 「新生活応援キャンペーン」を実施中
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では前回取材時から引き続き、「新生活応援キャンペーン」を実施中です。
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