motorola g66j 5G が25%オフ！26,010円で買えるコスパ最強スマホがセール中

【Amazonブラックフライデー先行セール】Motorola（モトローラ）motorola g66j 5G PANTONE 8GB/128GB 登場！
旅行でも日常使いでも頼れる1台。Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G PANTONE」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
IP68／IP69の最高レベル防水防塵性能と、FeliCa（おサイフケータイ）対応を両立した、日本仕様モデル。参考価格31,636円のところ、18％OFFの26,009円というお買い得価格で手に入ります。
Motorola（モトローラ）motorola g66j 5G PANTONE 8GB/128GBの特徴
① 最高クラスの防水・防塵性能とFeliCa対応
IP68（粉塵・水没に強い）およびIP69（高圧・高温水流にも耐える）を取得。アウトドアやキッチンなど、水まわりの使用も安心です。さらに日本向けにFeliCa（おサイフケータイ）対応で、電子決済も快適に利用可能です。
② 大画面6.7インチ＆120Hzのなめらか表示
6.7インチのフルHD＋ディスプレイを採用。120Hzの高リフレッシュレートで、動画視聴やSNSも快適に楽しめます。
③ 大容量バッテリーと最新OS
5200mAhのバッテリーを搭載し、長時間の外出でも安心。OSはAndroid 15、メモリ8GB／ストレージ128GBと、普段使いに十分な性能を備えています。
お得な価格で手に入れよう！
防水・防塵・FeliCa対応の日本仕様SIMフリースマホを、セール価格で手に入れられる、Amazonブラックフライデー先行セールの機会をお見逃しなく！
※価格は変動する場合があります。セール期間や在庫状況により異なる場合があります
